شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات متلازمة "سكيتر" الناتجة عن لدغات البعوض ومتى تكون خطيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

متلازمة سكيتر هي رد فعل تحسسي للدغات البعوض، والتي يمكن أن تسبب بقع حمراء منتفخة على الجلد، تعد متلازمة سكيتر أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار أو الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، وعلاج حساسية لدغة البعوض، يتطلب تناول مضادات الهيستامين بوصفة طبية، وقدم تقرير موقع INSIDER، بعض النصائح لحماية نفسك من لدغات البعوض ومتى تطلب العناية الطبية.

ما هي متلازمة سكيتر؟

متلازمة سكيتر هي رد فعل موضعي معتدل إلى شديد يظهر حول منطقة اللدغة ويتميز بالانتفاخ ويصاحبه الحمى منخفضة الدرجة.

تكون متلازمة سكيتر أكثر انتشارًا بين الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة، مثل المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو اضطرابات فيروس إبشتاين بار المزمنة .(EBV)

غالبًا ما يتم تشخيص متلازمة سكيتر بشكل خاطئ على أنها عدوى جلدية بكتيرية تسمى التهاب النسيج الخلوي، وعلى الرغم من أن متلازمة سكيتر غير شائعة ، إلا أنه من الصعب تحديد العدد الهائل للحالات السنوية على الرغم من أنها ليست مهددة للحياة.

من هو الأكثر عرضة للدغات البعوض؟

قد يتدفق البعوض على بعض الأشخاص بسبب عوامل طبيعية مثل رائحة الجسم، ولكن لا يوجد دليل قاطع على الأفراد الأكثر عرضة للدغات، بينما أشارت الدراسات إلى أن أنواع دم معينة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من اللدغات ، إلا أن هذه الروابط لا تزال تحتاج إلى مزيد من البحث العلمى، وعلميا البعوض يبحث عن ثاني أكسيد الكربون ، وتزفر النساء الحوامل كميات أعلى من المتوسط ​​بحلول الثلث الثالث من الحمل ، وربما يفسر ذلك سبب تعرضهن للعض.

كيفية منع لدغات البعوض

فالأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحيرات أو الأماكن التي لا تكون نظيفة للغاية بها الكثير من المياه الراكدة هم على الأرجح أكثر عرضة للإصابة بلسعات الحشرات أو البعوض.

4 نصائح لتجنب لدغات البعوض تمامًا:

1 -ابق في الداخل عندما يكون البعوض أكثر نشاطًا من المفيد البقاء بالداخل مع شروق الشمس وغروبها، فإناث البعوض تكون أكثر نشاطًا عند الفجر والغسق لأنها تميل إلى البحث عن وجبات الطعام.

اختيار ملابس مناسبة: اختر الملابس ذات الأكمام الطويلة والسراويل أو الملابس المعالجة بطارد الحشرات من الأفضل تجنب الملابس ذات الألوان الداكنة لأنها قد تجعلك تتعرق.

استخدم طارد البعوض: رذاذ الحشرات مفيد ضد لدغات البعوض، اعتمادًا على نوع طارد الحشرات، فإنه يعمل إما عن طريق إخفاء رائحتك أو إنتاج رائحة تقضي على البعوض.