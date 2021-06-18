شكرا لقرائتكم خبر عن خد بالك.. أطعمة ومشروبات "خادعة" تجنبها فى رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختيار أنواع الطعام الصحي أمر مهم جدًا، وهناك العديد من الأطعمة المتاحة أمامنا وتتمتع بشعبية كبيرة بأنها صحية وذات فائدة كبيرة، ولكنها فى الحقيقة عكس ذلك، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" فى هذا التقرير مجموعة من الأطعمة والمشروبات المعروف بأنها صحية ولكنها ليست كذلك، وهنا نذكر أبرزها:



زبادي

1- الزبادي بالنكهات

الزبادى بالنكهات المختلفة قد يكون تذوقه رائعًا ولكنه ليس الخيار الأكثر صحة بالنسبة لك، حيث إن إضافة النكهات الصناعية وكميات من السكر المضاف وقتها قد لا يصبح صحيًا لأنه قد يسبب زيادة فى الوزن، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على زبادي ذات نكهات، أضف بعض العسل والفواكه الطبيعية إلى الزبادي العادي واستمتع بها.



مشروبات الدايت

2- المشروبات الغازية الدايت

تعتبر المشروبات الغازية الدايت هو الاختيار المفضل للأشخاص فى رحلة الريجيم لاعتقادهم أنها خالية من السكر والسعرات الحرارية، ولكن هل فحم الكوك الدايت صحي لك ؟ فهو عبارة عن خليط من السكريات الاصطناعية والمواد المضافة والمياه الغازية، ويمكن أن يسبب للجسم الجفاف الشديد كما يمكن أن تتسبب المشروبات الغازية الدايت فى زيادة إنتاج الخلايا الدهنية في الجسم، وبالتالي، من الأفضل تجنب جميع أنواع المشروبات الغازية والسكرية بأي ثمن.



عصائرمحفوظة

3- عصائر الفاكهة

إذا كنت معتادًا على شرب عصائر الفاكهة المعبأة على الإفطار معتقدًا أنها صحية وتمنحك حصة جيدة من الفاكهة، فهذا ليس صحيحًا فهى مليئة بالسكر لجعلها ألذ بجانب المواد الحافظة لجعلها تدوم لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك يتم إضافة نكهة ولونًا صناعيًا لمعظم عصائر الفاكهة المحفوظة لمنحها مذاقًا خاص، لذلك من الأفضل تجنبها وتناول عصائر الفاكهة الطازجة.

4- تتبيلات السلطة

من المعروف أن السلطة هى أحد أهم الخيارات الصحية فى الوجبات خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون الريجيم للتخسيس كما أنها خيارًا صحيًا لأنها تشتمل على خضراوات ذات عناصر غذئية مفيدة، ولكن إضافة تتبيلة معينة إلى السلطة أو أنواع من الصلصات قد تفسد قيمتها الصحية، خاصة أن معظم تلك التتبيلات مضاف إليها الكثير من السكر والملح بما يضر صحة الجسم، لذلك من الأفضل تناولها طبيعية دون أى إضافات.