يحتاجه إريكسن.. ماذا تعرف عن جهاز تنظيم ضربات القلب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قبل أقل من أسبوع، حبس العالم أنفاسه بعد سقوط لاعب الدنمارك كريستيان إريكسن في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا ضمن منافسات بطولة يورو 2020.

أصيب إريكسن البالغ من العمر 29 عاماً بنوبة قلبية في أثناء المباراة، التي هُزِم فيها فريقه، يوم السبت الماضي.



وبعد لحظات عصيبة ومؤثِّرة عاد قلب لاعب توتنهام السابق واللاعب الحالي في إنتر ميلان إلى العمل بصورة طبيعية بعد إنعاشه باستخدام جهاز إزالة رجفان القلب.





واليوم الجمعة، أعلن طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوزين أن كريستيان إريكسن يحتاج إلى جهاز لتنظيم ضربات القلب.



وأضاف أن الجهاز الذي ينتظر تركيبه "ضروري بسبب اضطرابات نبض القلب" لدى اللاعب.

ماذا تعرف عن جهاز تنظيم ضربات القلب؟





وفق مؤسسة القلب البريطانية فإنَّ جهاز تنظيم ضربات القلب هو عبارة عن جهاز صغير يوضع تحت الجلد ومتصل بالقلب بأسلاك رفيعة ويرسل نبضات كهربائية لتنظيم ضربات القلب غير الطبيعية.

ويساعد الجهاز في انتظام ضربات القلب بصورة أكثر انضباطاً لدى مَن يعاني عدم انتظامها لاسيما بطئها، كما يتطلب زرعه في الصدر تدخلاً جراحياً.





وتختلف أنواع جهاز تنظيم ضربات القلب حسب استخداماته، فهناك الجهاز ذو الغرفة الواحدة، وهو عادة ما يحمل نبضات كهربائية إلى البطين الأيمن من القلب.

وهناك جهاز تنظيم ضربات القلب ذو الغرفة المزدوجة، الذي يحمل نبضات كهربائية إلى البطين الأيمن والأذين الأيمن للقلب من أجل المساعدة في ضبط توقيت الانقباضات بين الغرفتين.





أما جهاز تنظيم ضربات القلب البُطيني، فيعمل على تحفيز الغرف السفلية للقلب (البُطينان الأيمن والأيسر) لجعل القلب ينبض بشكل أكثر كفاءة.

وتحتوي أجهزة تنظيم ضربات القلب الحديثة على أجهزة استشعار تكشف عن حركة الجسم أو معدّل التنفُّس، وهو ما يؤدي مثلاً إلى زيادة معدل ضربات القلب أثناء ممارسة الرياضة.