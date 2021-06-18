280 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الجمعة، تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات وشفاء 236 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 77 إصابة و160 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.







وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 190 ألفا و426 شخصا، بينهم 11 ألفا و330 حالة نشطة، ووفاة 3173 شخصا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، بدر الدين النجار، قال إن هناك صعوبات تواجه حملة التحصين بينها عدم توفر ثلاجات لحفظ جرعات اللقاحات في عدد من مراكز التحصين البالغة 430 مركزا في كل أنحاء البلاد.



وأضاف النجار في تصريحات صحفية أن الوضع الوبائي في البلاد ما زال على حاله دون أي تحسّن ملموس.