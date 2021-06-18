شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تخبرنا الحشرات باقتراب «نهاية العالم».. دراسة توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع « sciencealert» المختص بالأخبار العلمية، ورقة بحثية حول ارتباط الحشرات بنهاية العالم.

وأوضح موقع« sciencealert» أن الحشرات هي أكثر الكائنات الحية تنوعًا على ظهر كوكبنا الذي يوجد ما يقدر بنحو 5.5 مليون نوع من الحشرات، لا يزال 80% في المائة منها قيد الاكتشاف لافتًا إلى أن ما تشهده الحشرات من مخاطر ينذر بنهاية العالم؛ إذ تشهد أنواعًا متعددة من الحشرات المائية وشبه الاستوائية انخفاضًا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم جراء النشاط البشري الذي يضر بالنظام البيئي.

وحذرت الدراسة المنشورة بموقع «sciencealert» من مغبة الاستهتار بأهمية دور الحشرات في حفظ التوازن البيئي ومن ثم البقاء على ظهر الكوكب؛ إذ تؤدي أدوارًا لا يمكن تخيلها في النظام البيئي؛ بدءًا من تلقيح المحاصيل، مرورًا بالسيطرة على الآفات، وصولًا لكونها غذاء لبعض الحيوانات الأخرى، مؤكدة أن تراجع أعداد الحشرات في العالم، يعد مؤشرًا لنهاية العالم.

جدير بالذكر أن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية تأوي ما يقدر بنحو 85 في المائة من حشرات الأرض، لكن هذه المناطق تتعرض لمخاطر بيئية جمة مما يهدد فرص بقاء هذه الحشرات، ومن ثم يهدد التوازن البيئي.

وأفاد موقع « sciencealert» بتراجع معدلات حشرات المياه العذبة شبه الاستوائية، على مدار الـ20 عامًا الماضية؛ إذ سجلت معظم أنواع هذه الحشرات انخفاضًا واسعًا، بالتزامن مع حدوث انخفاضات في القنوات والبحيرات والأنهار والمياه النائية عبر أحد أكبر أنظمة المياه العذبة في أمريكا الجنوبية، ولدى السهول الفيضية لنهر بارانا، مما أدى إلى زيادة أعداد الأسماك الغازية وجعل كيمياء المياه غير متوازنة.

ولفت الموقع إلى أن معظم هذه التغيرات البيئية الكارثية مرتبطة ببناء السدود؛ إذ يوجد أكثر من 130 سدا على طول نهر بارانا وروافده، أهمها سد «إيتايبو»، ثاني أكبر مصنع للطاقة الكهرومائية في العالم، والذي يقع خزانه في البرازيل و«باراجواي»، وهو سد هائل الحجم لدرجة أنه غمر أحد أكبر شلالات الأرض، شلالات Guairá، أثناء ملئه.

و تمنع السدود تدفق الرواسب والمواد المغذية إلى المياه، مما يعطل كيمياء المياه مما يضعف قدرة الحشرات المائية على الاختباء أكثر عرضة للافتراس من قبل الأسماك الغازية.

ويتجه العالم في الوقت الراهن إلى السدود الكهرومائية، لتلافي استخدام الوقود الأحفوري؛ إذ يأتي حوالي 70 في المائة من الكهرباء في البرازيل من الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من ذلك تشكل هذه السدود آثار بيئية واجتماعية خطيرة بحسب الدراسة.

جدير بالذكر أن المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية هي أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا على ظهر كوكبنا الكوكب، إلا أنها من بين أكثر المناطق المعرضة للخطر جراء النشاط البشري؛ إذ تتعرض مواردها الطبيعية الوفيرة لضغط هائل لتوفير الغذاء والماء والطاقة للاقتصادات النامية.

وتواجه دراسة الحشرات في هذه المناطق، تحديات لوجستسة هائلة، ووفق ما أورده موقه « sciencealert» تعد هذه الدرسة التي لم يذكر الموقع مصدرها أحد أكثر الدراسات شمولاً، حول التدهور العالمي للحشرات مقارنة بـ 166 دراسة استقصائية لأكثر أجريت في خمس قارات في الأعوام العشر الماضية.