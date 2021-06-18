شكرا لقرائتكم خبر عن Pfizer وحده لا يكفى.. دراسة تكشف الفاعلية الحقيقية للقاح كورونا على كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث الجديدة التي أجراها علماء في كندا إلى أنه من المعروف أن التطعيم بلقاحات Pfizer / Moderna يظهر فاعلية وقائية عالية تتفاوت بين 92-93٪ بعد جرعة واحدة، ولكن هذه البيانات تأتي من البالغين الأصغر سنًا والأصحاء، في الغالب.

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا فى كندا مع سكان دار رعاية المسنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، ونظرًا لنقص مخزون اللقاح، لجأت العديد من البلدان إلى إطالة الفترة الفاصلة بين الجرعات لزيادة تغطية الجرعة الواحدة، وبالتالى حماية المزيد من الأشخاص في وقت أقصر، ومع ذلك ، فإن فاعلية الحماية بعد جرعة واحدة غير مؤكدة حتى الآن.



جرعة واحدة من فايزر وكبار لسن

ركزت العديد من التقارير على السكان الذين لديهم نسبة عالية من الأفراد الذين تم تحصينهم بالكامل، حيث تم تناول كلتا الجرعتين في غضون تسعة أسابيع. هذا جعل من الصعب التمييز بين تأثيرات اللقاح المباشرة وغير المباشرة ، وكذلك تأثير الجرعة الأولى مقارنة بتأثير كلتا الجرعتين.

أهداف الدراسة وتفاصيلها

الدراسة الحالية وفقا لتقرير موقع " medRxiv* " تتبع الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة فقط، والذين يبلغ عمرهم 70 عامًا أو أكثر.

تم تضمين أولئك الذين خضعوا لاختبارات فيروس إيجابية عن طريق (RT-PCR) على العينات بين الأسابيع 14-17 من بداية الوباء في كولومبيا ، وتم استخدام عينة اختبار إيجابية واحدة فقط لكل فرد ، مع اكتشاف المتغيرات مثل P.1 أو B.1.17 أو non-VOC.

أظهر الباحثون أن جرعة واحدة من لقاح فايزر لدى البالغين على مدى 70 عامًا منعت جزءًا كبيرًا من الإصابات الجديدة، وزادت الفاعلية مع المدة من التطعيم ، بدءًا من 40 ٪ بعد أسبوعين ، وحتى 60 ٪ بعد 21 يومًا ، وحتى 75 ٪ في خمسة أسابيع مكتملة.

وفي غضون ثلاثة أسابيع ، يبدو أن اللقاح يقلل من عدد الحالات بنسبة 65٪ على الأقل، على الرغم من أن هذا قد يكون أقل من الواقع، وفقًا للباحثين.

هذا مشابه لنتائج الدراسات السابقة على كبار السن، ويدعم هذا المستوى الكبير من الحماية لدى كبار السن تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعات في ظروف نقص اللقاح عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى زيادة التغطية.

قد يكون التحسن التدريجي في فاعلية اللقاحات بمرور الوقت بسبب الاستجابات المناعية البطيئة لدى كبار السن.