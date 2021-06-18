ألعاب مع أطفالك في البيت يوم الجمعة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 05:35 مساءً - مجرد التفكر بأن درجة الحرارة في يوم الجمعة في الخارج قد تسبب للأطفال ضيقاً إذا لم نقل ضربة شمسية، قد يدعو العائلة للبقاء في البيت، خصوصاً إذا كان الذهاب لزيارة الأقارب لا يروق للأطفال كل أسبوع، وهنا ستنهال عليك التساؤلات: أمي ماذا سنفعل طوال اليوم إذا لم نتمكن من مغادرة المنزل؟".

"الخليج 365 وطفلك" تقدم لك بعض الاقتراحات التي يمكنك إلهاء أطفالك بها في البيت.

لعبة الغميضة

وهي لعبة يعشقها الأطفال الصغار، خصوصاً بمشاركة الكبار في البيت وستكون في الأماكن المغلقة، لكن احذري من الحوادث. وضعي حواحز عند أماكن مثل السلالم، أو امنعيهم الدخول إلى المطبخ.

حفلة رقص عائلية

أقيمي حفلة راقصة

دعوا الخيار للأطفال بتشغيل الموسيقى التي يفضلون الرقص عليها، أطفئي الأنوار وأسدلي الستائر، وافسحي المجال لضحكاتهم أن تتعالى في الظلام، على حركاتهم العشوائية.

صنع كعكة مع الأطفال

صنع كعكة مع الأطفال

على أن تكون بسيطة وعبثية، مع تصوير خطوات تحضيرها، والمفارقات التي تحصل عبر كاميرا هاتف الموبايل. وبعد خبزها، احتفلوا بيوم ميلاد الجميع بوضع الشموع فوقها، وأرسلوا الصور العائلية للجدة مثلاً، وتحتها عبارة: "احذري يوم ميلاد من اليوم"؟

مارسوا الألعاب اللوحية

مارسوا الألعاب اللوحية

مثل الشطرنج، ولعبة البيت، قسموا العائلة إلى فريقين، ودعي كل فريق يشجع لاعباً، يمكنك تقديم وجبات خفيفة خلال اللعبة.

ابدأوا البحث عن الكنز

البحث عن الكنز

أيضا هي لعبة في الأماكن المغلقة، وذلك بأن تخبئي 4 أشياء ثمينة في زوايا البيت، وهي أماكن قد لا يتوقعها الأطفال، صوري هذه الأشياء الثمينة، واعرضي الصور على أطفالك ثم ابدأوا البحث.

اصنعوا الآيس كريم

اصنعوا الآيس كريم

يمكنك اختيار أكثر من وصفة آيس كريم من اليوتيوب، ولتكن بسيطة، ودعي أطفالك يتبارزون في إعدادها، لاحظي الشغف في عيونهم، وانتظارهم بلهفة حتى تتجمد في الفريزر، كوني أنت والأب لجنة التحكيم في اختيار أفضل طعم وشكل.

اصنعوا أساور الصداقة

أشغال بالخرز

أحضري مجموعة من الخرز، وهي توجد معبأة في صناديق لتعليم الأطفال الأشغال اليدوية، دعي الجميع يصنعون أساور للصداقة يهدونها لبعضهم، وليطلقوا على كل إسورة اسماً، مثل"اللحظات الجميلة"، أو "تذكرني".

جربوا جلسة يوغا

وهو نشاط ربما يجد الأطفال فيه صعوبة يرافقها ملل، لكنه جيد للأطفال المراهقين، خصوصاً إذا تعودوا عليه، كما أن مشاركة الصغار في النشاط ستؤتي نتائج إيجابية في المستقبل، اختاري حركات بسيطة، ولا تمنعيهم من الضحك في بداية اللعب.

دعوا الأطفال يكتبون ويمثلون فيلماً أو مسرحية

كتابة مسرحية

سيشعرون بكثير من المرح عند تقسيم الأدوار والأسماء، واختيار بطل الفيلم، هذا النشاط سينمي قدرتهم على التخيل والمحاكاة، والكتابة. وسيعطيهم الكثير من المعلومات، خصوصاً إذا أعطيتهم عناوين لأفلام مشابهة، وأسماء ممثليها.

تدربوا على فن طي الورق

ألعاب ورقية

يمكنك متابعة الأفكار على فيديوهات اليوتيوب، وستجدين الكثير منها على خطوات، وهنا لا بد من مشاركة الأب في هذه اللعبة، التي تنمي القدرات الفنية لدى الأطفال.