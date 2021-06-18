شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل "sputum culture "يكشف عن سبب الإصابة بالسعال وتحديد العلاج المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحاليل والفحوصات هي أداة الطبيب التشخيصية لتحديد نوع العلاج الذى يتناسب مع حالة المريض، ومزرعة البلغم أو ما تعرف علميا باسم " A sputum culture" هي عينة من المادة اللزجة التي غالبًا ما تخرج من صدرك عندما تكون مصابًا بعدوى في رئتيك أو الشعب الهوائية، تتكون في الغالب من خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى الممزوجة بالجراثيم، يستخدمه الأطباء لمعرفة السبب المحتمل لمرضك ، سواء كان بكتيريا أو فيروسًا أو أي شيء آخر، وفقا لتقرير لموقع WEBMED

لماذا يصنع جسمك البلغم

تتصل رئتيك بفمك عن طريق ممر يسمى القصبة الهوائية، والذي يبدأ في مؤخرة الحلق على بعد بضع بوصات إلى الأسفل، تنقسم إلى قنوات منفصلة تسمى الشعب الهوائية ، والتي تنقل الهواء من القصبة الهوائية إلى رئتيك.

إذا كنت مريضًا أو تتهيج الممرات بين فمك ورئتيك بسبب شيء مثل الدخان أو تلوث الهواء، فإن جسمك ينتج البلغم وهو يختلف عن اللعاب ( السائل الرقيق الذي يصنعه فمك لمساعدتك على تناول الطعام)، عندما تسعل، يحاول جسمك التخلص من هذا البلغم، إذا لم يكن طبيبك متأكدًا من مشكلتك ، فقد يجمع عينة من البلغم لديك لاختبار الأمراض المختلفة.

أسباب اجراء اختبار A sputum culture

للكشف عن سبب السعال الذى تسببه البكتيريا، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو السل (عدوى خطيرة محتملة تؤثر عادة على رئتيك ويمكن أن تسبب لك سعال الدم)، قد يكون سبب سعالك بسبب ميكروبات أخرى ، مثل الفطريات أو الفيروسات.

كيف يعمل الاختبار؟

قد تحتاج إلى شطف فمك بالماء أولاً، وقد يطلب منك طبيبك تخطي وجبة أو التوقف عن تناول أي مضادات حيوية قاتلة للبكتيريا تم إعطاؤها لك قبل الاختبار، ويقوم الطبيب بأخذ عينه من الإفرازات التي تخرج مع السعال.