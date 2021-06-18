شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات منزلية تساعد فى التعافى من لدغات الحشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب لدغات الحشرات في الإصابة بالحكة المستمرة والطفح الجلدى، والتي قد تختلف آثارها وفقا لنوع البعوضة التي نالت منك، فقد لا تشعر باللدغات في بادئ الأمر، ولكن بعد ذلك، قد تنتفخ وتحمر وتصبح حكة شديدة.

وينتج عن لدغات الحشرات العديد من التفاعلات التحسسية، التي يتعدى تأثيرها الاحمرار قليلاً أو الحكة أو التنميل أو التورم البسيط.

وكشف تقرير نشر في موقع اكسبريس عن بعض العلاجات المنزلية التي تسهم في تخفيف آثار لدغات الحشرات1.تناول بعض المسكنات

إذا كنت تعاني من حكة أو ألم أو تورم بعد لدغة حشرة أو لدغة، عليك بتناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين، كما يمكنك استخدام أقراص مضادات الهيستامين.

2. وضع كمادات باردة

حاول وضع كمادات باردة أو كيس ثلج بانتظام على المنطقة المصابة، التي تساعدك على تخفيف الحكة والالتهاب .

3.استخدم الكحول

ضع بعض الكحول المخمر على المنطقة المصابة بالتورم لتخفيف الألم.

4. كمادات الشاي البارد

استخدام أكياس الشاي البارد على العين لمنع الانتفاخ عند التعرض للدغة، حيث يحتوي كل من الشاي الأخضر والشاي الأسود على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي عند وضعه على اللدغة يمكن أن يساعد في تقليل التورم.

5. العسل

يحمل العسل خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا يمكن أن تقلل الالتهاب وتمنع العدوى .

6. الصبار

جل الصبار متعدد الاستخدامات ويمكن استخدامه في جميع أنواع الأمراض من حروق الشمس إلى البقع، نظرًا لأنه يملك خصائص مضادة للالتهابات .