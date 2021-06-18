شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكر .. أبرزها الحليب والخضراوات عالية الألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بمرض السكر لا ترتبط بعمر محدد، ولكن قد يصاب به الشخص بسبب الوراثة أو العادات الغذائية الخاطئة التى تؤدى بالشخص للإصابة بالكثير من الأمراض وليس السكر فقط، وينصح الأطباء باتباع نظام غذائى صحى.

وذكر موقع "the health " الطبى أن اتباع نظام غذائى صحى ضرورى لإدارة مرض السكرى، ولابد من معرفة أنواع الطعام التى تؤكل للحفاظ على مستويات السكر فى الدم والتى تتضمن الفواكه والخضراوات والحليب، وأوضح بعض الاقتراحات التى تساعد الأشخاص فى السيطرة على مرض السكرى ومنها:

1 شرب الحليب بانتظام

توفر منتجات الألبان المغذيات الأساسية لصحة العظام، ولكن يجب على مرضى السكرى أن يكونوا حذرين من كمية الحليب الذى يستهلكونه ومع ذلك، اثنين من حصص الحليب فى النظام الغذائى اليومى يساعد على إدارة مستويات السكر فى الدم بسبب المزج الصحيح بين الكربوهيدرات والبروتينات.





2 تناول الخضار عالية الألياف

الخضراوات هى جزء من اتباع نظام غذائى صحي بالنسبة لمعظم الناس ومرضى السكر، ولابد من تناول الخضراوات عالية الألياف مثل البازلاء والفاصوليا والقرنبيط والسبانخ وغيرها من الخضراوات الورقية التى تفيد مرضى السكرى.

3 الفاكهة

ينبغى أن تكون الفاكهة الموسمية الطازجة جزءًا من نظام غذائى لمرض السكرى، وخاصة تلك التى تحتوى على ألياف عالية مثل التفاح والبرتقال والكمثرى والجوافة وهى من ضمن الفواكه التي تحافظ على مستوى السكر في الدم بصورة آمنة ، فى حين أن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تتمثل فى المانجو والموز والعنب ، ويمكن أن تسبب ارتفاع في نسبة السكر فى الدم، وبالتالى، ينبغى أن تستهلك بكمية أقل.



الفاكهة

4 تناول الدهون الجيدة

يمكن أن تساعد أوميجا 3 والدهون الأحادية غير المشبعة (موفا) فى إبقاء مستويات السكر فى الدم مستقرًا، مثل زيت الكانولا وزيت بذور الكتان والأسماك الدهنية والمكسرات فهى بعض المصادر الممتازة للدهون الجيدة التى تكون منخفضة في الكولسترول وخالية من الدهون.