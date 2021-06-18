شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الريجيم المناسب لتخسيس دهون البطن بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للدهون الحشوية المعروفة أيضًا باسم دهون البطن أن تقصر متوسط ​​العمر المتوقع بسبب الأضرار التى يمكن أن تسببها للجسم، ويمكن لاتباع نظام غذائي معين "ريجيم" أن يساعد في القضاء على دهون البطن الضارة بغض النظر عن ممارسة الرياضة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

تكمن الدهون الحشوية بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، وقد يتسبب ذلك فى إعاقة العمليات الحيوية مثل إنتاج الأنسولين ما قد يترتب عليه الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما يمكن أن يؤدي تراكم الدهون الحشوية أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك فإن إيجاد طرق للتخلص من الدهون الحشوية هو مفتاح الحفاظ على حياة طويلة وصحية.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن اتباع ريجيم منخفض الدهون يمكن أن يساعد فى تخسيس الدهون الحشوية فى منطقة البطن دون الحاجة لممارسة رياضة، حيث يعتمد هذا الريجيم لإنقاص دهون البطن على تناول العناصر الغذائية النباتية التى تساعد فى تعزيز عملية التمثيل الغذائي بما يكفي لحرق الدهون فى منطقة البطن.



ريجيم نباتي خالي الدهون

وأشارت نتائج الدراسة التى أجريت على مجموعة من الأشخاص على مدار 16 أسبوعًا، إلى أن الأشخاص الذين اتبعوا ريجيم نباتى منخفض الدهون شهدت انخفاضًا كبيرًا في الدهون الحشوية، كما انخفضت لديهم مقاومة الأنسولين وهو ما يساعد فى تجنب خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

ورغم أن هذا الريجيم منخفض الدهون يساعد فى التخلص من دهون البطن، إلا أن ممارسة أى نشاط بدنى بجانب هذا الريجيم سيساعد بشكل أكبر فى تحقيق الأهداف من إنقاص الدهون الحشوية.

أظهرت عدة دراسات أنه يمكنك المساعدة في تخسيس الدهون الحشوية أو منع نموها من خلال ممارسة نشاط بدنى بانتظام، مثل المشي السريع وتمارين القوة على غرار رفع الأثقال، كما يمكن ممارسة التمارين الموضعية، مثل الجلوس التى من شأنها أن تساعد فى شد عضلات البطن.