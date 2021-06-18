شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عل أعراض وأسباب كورنا طويل الأمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ عدد من مرضى كورونا الذين لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى عن مشاكل صحية، بما في ذلك الأعراض الشبيهة بـ كورونا، بعد شفائهم.

وقد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس كورونا من حمى خفيفة إلى معتدلة، وآلام في الجسم، وسعال، وضيق في التنفس، وإرهاق مزمن، وآلام في المفاصل، وأرق، وما إلى ذلك.

ووفقا لتقرير موقع "healthsite" بعد 4 أسابيع من التشخيص، تعد أعراض ما بعد كورونا الحادة أو كورونا طويل المدى مصطلحات شائعة والتي تصف المرضى الذين يعانون من مشاكل ما بعد التعافى من كورونا.



1 م 5 مرض يعانون من مضاعفات طويلة

الأعراض الشائعة عند مرضى كورونا الطويلة

وفقًا لدراسة كبيرة، ظل 23 % من المرضى المصابين بمرض فيروس كورونا يعانون من مشكلة صحية أو أكثر حتى بعد شهر من التشخيص.

بالنسبة للدراسة ، قامت منظمة FAIR Health غير الربحية الأمريكية، بفحص بيانات المطالبات لما يقرب من 2 مليون مريض تم تشخيص إصابتهم بـ كورونا، تراوحت أعمار المشاركين في البحث من الرضع إلى كبار السن ، مع 53٪ من النساء و 47٪ من الرجال .

وفقًا للدراسة ، تشمل الأعراض الخمسة الأكثر شيوعًا لحالات ما بعد كورونا في جميع الفئات العمرية ما يلي:

ألم في الجسم.

صعوبات في التنفس.

فرط تجلط الدم.

الشعور بالضيق والتعب.

ارتفاع ضغط الدم.

ما الذي يؤدي إلى الأعراض؟

قال الخبراء إن الفيروس التاجي لا يسبب فقط صعوبات في التنفس ولكن أيضًا مجموعة متنوعة من المشكلات الأخرى، يمكن أن يؤثر على عمل العديد من أعضاء الجسم الأخرى ، مثل الرئتين والكبد والقلب والجهاز العصبي والكلى وغيرها.

الأشخاص المصابون بمرض أساسي مثل السكر أو ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بمرض كورونا الطويل، لذلك ، قد تختلف الأعراض من فرد لآخر ، اعتمادًا على نمط حياتهم أو مناعتهم أو عمل الأعضاء، نتيجة لذلك ، يعاني العديد من الأشخاص الذين تعافوا من مرض كورونا الطويل، ويستغرق شفاء هذه الأعضاء وقتًا ، وقد تظهر الأعراض على الأفراد الذين تعافوا من العدوى حتى بعد تعافيهم.