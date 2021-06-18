حيل خارقة للتحكم بمرض السكري بدون أدوية

بيروت - نادين محمد - التعايش مع مرض السكري يتطلب اتباع مجموعة من القواعد الصحية للمصابين بمرض السكري. إليك أبرز تلك القواعد التي يجب أن تضعيها في اعتبارك.

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1. تجنب السكريات المكررة

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يجب التوقف عن الإفراط في تناول المشروبات الغازية؛ لأن الجسم يمتصها بسهولة وترفع مستويات الجلوكوز، ويجب تجنب جميع المنتجات التي تحتوي على السكر المكرر وتغييره ببدائل السكر مثل: ستيفيا، أسبارتام، كاندريل وسكر اللوز.

2. تقليل الوزن

أظهرت إحدى الدراسات أن الغالبية العظمى من مرضى السكر يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وهو المسؤول أيضاً عن زيادة خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب لديهم؛ لذا يجب التخلص من الوزن الزائد عن طريق القيام بالأنشطة البدنية المنتظمة مثل: المشي، أو ركوب الدراجات، أو غيرها من التمارين الهوائية.

3. اتباع نظام غذائي نباتي

يجب على مرضى السكري البدء باتباع نظام غذائي نباتي؛ لأنه أفضل طريقة لاستهلاك العناصر الغذائية النباتية مثل مضادات الأكسدة والستيرولات النباتية المرتبطة بتحسين مستويات الجلوكوز في الجسم؛ لأن البروتينات الحيوانية تحتوي على دهون مشبعة وتسبب ارتفاع الكوليسترول، ما قد يؤدي لدى البعض إلى مضاعفات مرض السكري، وبخاصة مشكلات القلب والكلى.

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4. تقليل التوتر

وفقاً لدراسة، يمكن أن يسهم الإجهاد في ارتفاع السكر في الدم المزمن؛ لأنه يحفز إفراز الهرمونات المختلفة التي قد ترفع مستويات الجلوكوز. ابتكر طرقاً لتقليل توترك من خلال ممارسة اليوجا مثلاً.

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5. تحسين هرمون التستوستيرون

تشير إحدى الدراسات إلى أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، كما أن نقصه قد يكون السبب الرئيسي لمرض السكري لدى الرجال؛ لذلك للحفاظ على المستويات الطبيعية للهرمون، يجب استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين «د» والزنك؛ حيث إنهما معروفان بتحسين مستويات هرمون التستوستيرون وخصوبة الرجال.

6. الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤدي الجمع بين تدخين السجائر ومستويات الجلوكوز المرتفعة إلى تلف الأوعية الدموية وزيادة معدلات الاعتلال والوفيات لدى مرضى السكري؛ نظراً لأن معظم الرجال مدخنون، فقد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات مثل الالتهابات والقرحة واعتلال الشبكية.

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7. استهلاك الزيوت الصحية

على الرغم من أن الزيوت النباتية تُعد بديلاً رائعاً للدهون الحيوانية مثل الزبدة والسمن؛ فإن الخبراء لا ينصحون أيضاً بتناول كميات كبيرة من الزيوت النباتية، لأن معظم الدهون والزيوت غنية بالسعرات الحرارية، لذلك؛ تجنب الأطعمة المقلية بالزيت.

8. تناول الفاكهة والخضراوات

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الفواكه والخضراوات مصدر جيد لمضادات الأكسدة والبوليفينول والفيتامينات والمعادن والكاروتينات والألياف. قم بتضمين المزيد من الفواكه والخضراوات الورقية الخضراء في نظامك الغذائي لإدارة مضاعفات مرض السكري على المدى الطويل.

9 -راقب مستويات الجلوكوز

إذا كنت مصاباً بداء السكري؛ فقد تصعب عليك أحياناً مراقبة مستويات الجلوكوز لديك بسبب نمط حياتك المزدحم. بغض النظر عن مدى انشغالك، يجب عدم إغفال مراقبة مستويات الجلوكوز بانتظام.