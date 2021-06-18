نسف الكرش وخسارة 5 كيلو في 12 يوماً برجيم المخفوقات 

بيروت - نادين محمد - من الممكن نسف الكرش والتخلص من الدهون التي تتجمع في منطقة البطن بطرق مختلفة. ومن ابرزها التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الضارة والسكريات مع ممارسة التمارين الرياضية المخصصة لهذه المنطقة 3 مرات اسبوعياً على الاقل. ومن هذه الطرق ايضاً اتباع رجيم المخفوقات الصيفي السهل الذي يساعد على الشعور بالانتعاش وعلى حرق الدهون ونحت الجسم ونسف الكرش وخسارة 5 الى 10 كيلوغرامات من الوزن في مدة لا تزيد على 12 يوماً.

طريقة الرجيم



يساعد هذا الرجيم اذاً على نسف الكرش وهو ما اثبتته تجارب العديد من الناشطين على مختلف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. ففي مدة لم تتخط الـ12 يوماً تمكن الكثير من هؤلاء من خسارة 5 الى 10 كيلوغرامات. والسبب ان المخفوقات تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية وهو ما يتيح للجسم استخدام الدهون التي يختزنها من اجل توليد الطاقة الضرورية لحسن سير وظائفه الحيوية.

ورغم هذه الفوائد يجب الانتباه وعدم تطبيق هذا الرجيم لمدة طويلة. فتناول المخفوقات فقط يمكن ان يسبب النقص في بعض المكونات الغذائية مع ان الفواكه تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات. ولهذا من الافضل ان يتم تطبيق برنامج الرجيم الذي يقوم على تناول المخفوقات خلال الوجبات الرئيسية الثلاث لمدة تراوح بين 7 ايام و12 يوماً.

ومن المهم تحضير انواع مخفوقات تحتوي على مكونات متنوعة. ويمكن مثلاً تطبيق هذه الوصفات التي تساعد على نسف الكرش في مدة قصيرة.

الوصفة الاولى



المقادير

نصف حبة اجاص كبيرة

حبتنا خيار

70 غ من الكالي

3 اغصان من البقدونس

الطريقة

1 توضع كل المكونات في الخلاط ويتم الخفق الى حين الحصول على مزيج متجانس تماماً من دون بقايا او تكتلات.

2 يتم شرب هذا المخفوق مثلاً خلال وجبة الفطور من دون اضافة اي اطعمة اخرى.

الوصفة الثانية



المقادير

60 غ من السبانخ المقطع

حبة برتقال مقشرة

ملعقة طعام من بذور الشعير

حبة جزر

ملعقتا طعام من بذور اليقطين

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الطريقة

1 يتم وضع المكونات في الخلاط للحصول على مزيج موحد وخال من البقايا الصلبة.

2 يتم تناوله خلال وجبة الغداء مع الحرص بعد هذا على شرب الماء وعلى الامتناع عن تناول اي صنف يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

وللحصول على مخفوق منحف لوجبة العشاء من المفيد اضافة مكونات مثل التفاح والليمون الاخضر والشمندر والبصل. ومن المهم في السياق نفسه الحرص على شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً مع ممارسة التمارين وخصوصاً تلك الخاصة بمنطقة البطن.

ويشار إلى ان المخفوقات تعتبر من الخيارات المثالية التي تساعد على نسف الكرش وخسارة الوزن شرط ان يتم اختيار مكوناتها بدقة. ومن الممكن ان تشمل اللائحة عدداً كبيراً من الفواكه والخضار التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية والتي تسرع عملية الهضم وتقدم للجسم المغذيات التي يحتاج اليها.



