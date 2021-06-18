تكرار الإصابة بكورونا يحدث لـ1٪ من أصحاب الأعراض الحادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمكن الآن للأشخاص الذين أصيبوا بأعراض خطيرة لفيروس كورونا المستجد ويخشون من تكرار الإصابة مرة أخرى أن يطمئنوا.

حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن تكرار الإصابة بكورونا لا يحدث سوى لأقل من 1٪ من الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى بأعراض حادة، وفقاً لموقع "يو بي آي" الأمريكي.

وقال الموقع في تقرير نشره الخميس، إنه خلال الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة "ميسوري" بالولايات المتحدة، تم تحليل بيانات أكثر من 9100 مريض مصاب بكورونا في 62 منشأة صحية بالولايات المتحدة.

ووجدت الدراسة أن 0.7٪ فقط من المرضى المصابين بالعدوى ذات الأعراض الشديدة قد أصيبوا بالفيروس مرة ثانية، وذلك خلال متوسط فترة 116 يوماً، كما توفي 3.2٪ ممن أصيبوا مرة أخرى.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت مؤخراً في دورية Clinical Infectious Diseases أن المرضى البيض هم أقل عرضة للإصابة بالعدوى مقارنة بغيرهم.

ونقل الموقع عن الباحث الرئيسي في الدراسة، أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ميسوري في كولومبيا، الدكتور عدنان قريشي، قوله: "وجد تحليلنا أيضاً أن الربو والتدخين كانوا مرتبطين بتكرار الإصابة".

وأضاف: "ولكن كان هناك معدل أقل بكثير من الإصابة بالالتهاب الرئوي وفشل القلب والإصابات الحادة في الكلى في الإصابة الثانية مقارنة بالعدوى الأولية".

وتابع: "هذه واحدة من أكبر الدراسات من نوعها في الولايات المتحدة، والرسالة المهمة هنا هي أن تكرار الإصابة بـ(كوفيد-19) بعد الإصابة الأولية ممكناً، كما أن مدة المناعة التي توفرها العدوى الأولية ليست واضحة تماماً حتى الآن".