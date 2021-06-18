بدقة 100%.. اختبار بسيط يكشف عن أورام الدماغ مبكراً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق من العلماء اليابانيين إلى اختبار يمكنه تشخيص سرطان الدماغ مبكراً، مما يساعد على تحسين نتائج المرضى.

وفي حين أن ورم الدماغ قد يكشف عن نفسه من خلال أعراض مثل الصداع أو الغثيان أو مواجهة صعوبة في الكلام، إلا أنه في الغالب لا تظهر هذه الأعراض حتى يصل المرض لمرحلة متقدمة، مما يصعَب من التشخيص المبكر الذي يؤدي إلى نتائج أفضل بكثير.

ولكن توصل فريق من العلماء في جامعة "ناجويا" اليابانية لإمكانية تحقيق ذلك من خلال اختبار بسيط للبول، والذي أظهر دقة عالية في التجارب المبكرة، وفقاً للوكالة الآسيوية الدولية للأخبار (إيه إن آي).

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته الخميس، إنه إلى جانب اختبارات الدم، فإن اختبارات البول تمثل تقنية شديدة الأهمية عندما يتعلق الأمر بالتشخيص الفعَال للسرطان، موضحة أن العلماء قد تمكنوا سابقاً من اكتشاف السرطان قبل فترة طويلة من ظهور الأعراض المعروفة من خلال مسح عينات البول بحثاً عن المؤشرات الحيوية التي ترتبط بالمرض، حيث أظهر العديد من الدراسات نتائج واعدة تتعلق بسرطان المثانة والبروستاتا والبنكرياس وحتى الرئتين.

وقالت الوكالة إن فريق جامعة ناجويا سعى إلى توسيع هذه الاحتمالات لتشمل سرطان الدماغ، وذلك بمساعدة مادة وراثية تسمى microRNA، والتي تم اكتشافها لأول مرة في عام 1993، وهي عبارة عن خيوط قصيرة من الحمض النووي الريبي غير المشفر تلعب دوراً مهماً في التعبير الجيني، كما أنها تتخذ أشكالاً فريدة عندما تنتجها الخلايا السرطانية في الجسم.

وتابعت: "وهو ما سعى العلماء لاستغلاله من خلال تطوير جهاز جديد مزود بـ 100 مليون من الأسلاك النانوية المصنوعة من أكسيد الزنك، والتي لديها القدرة على استخراج كميات هائلة من microRNA من عينات البول".

وفي الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة ACS application Materials & Interfaces، تم جمع عينات من مرضى يعانون من أورام الدماغ ومن مجموعة مراقبة من المرضى غير المصابين بالسرطان، وكشف التحليل الذي أجراه الفريق أنهم تمكنوا من العثور على العديد من الجزيئات الدقيقة من أورام المخ في البول.

ونقلت الوكالة عن مؤلف الدراسة، البروفيسور أتسوشي ناتسوم، قوله: "لم يكن يتم سابقاً فحص عينات بول المرضى الذين يعانون من أورام المخ، لأنه لا يمكن لأي من الأساليب التقليدية استخراج microRNA من البول بكفاءة، ولذلك قررنا تطوير جهاز قادر على القيام بذلك".

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة دقة الاختبار تصل إلى 100%، كما يعتقد العلماء أنه مع مزيد من العمل، فإنه يمكن أن يكون هذا النوع من التكنولوجيا بمثابة أداة قيمة في فحص ليس فقط أورام المخ، ولكن أيضاً أنواع السرطان الأخرى.

ويقول ناتسومي: "في المستقبل، من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بعد، فإن الناس سيتمكنون من معرفة إصابتهم بالسرطان، وكذلك الأطباء سيكونون قادرين على معرفة حالة هؤلاء المرضى فقط من خلال كمية صغيرة من البول".