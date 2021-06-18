"الصحة القطرية" تحسم جدل منع الأطباء من استخدام مواقع التواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة العامة القطرية حقيقة ما أثير عن إصدارها مذكرة تمنع الأطباء من استخدام مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته، الخميس، عبر حسابها على "تويتر"، أن المذكرة التي أصدرتها وأثارت جدلا "لا تمنع بأي حال من الأحوال الأطباء من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وقالت: "نحن نشجع الأطباء في الواقع وندعمهم لاستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للتحدث عن الموضوعات الطبية التي تتعلق باختصاصاتهم".



وتابعت: "مع ذلك، تم تصميم المذكرة لتذكير جميع الأطباء في دولة قطر بأنه لا يجب الإعلان عن أي أجهزة أو معدات غير مرخصة للاستخدام في دولة قطر وعدم استخدام منصاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان حول المنتجات أو الخدمات غير الطبية، وعدم مشاركة أي معلومات أو بيانات سرية خاصة بالمريض".

وأرفقت وزارة الصحة القطرية بيانها بصورة من التعميم الذي كان أرسل "إلى جميع الممارسين الصحيين ومنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر"، وأثار جدلا في أوساط الأطباء.

