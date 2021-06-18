اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتبادل جرعات لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الجمعة، أن إسرائيل ستعطي السلطة الفلسطينية نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.

وفي بيان مشترك بين وزارتي الصحة والدفاع، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بناء على توصيات الجهات المختصة وبعد عمل دراسي وتلقي جميع التصاريح تم الاتفاق على أن إسرائيل ستحول كمية تتراوح بين مليون و1.4 مليون جرعة لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كورونا".



وأضاف: "وفي مقابل هذه الجرعات ستتلقى إسرائيل ذات الكمية من الجرعات الجديدة من شركة فايزر خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام على حساب الشحنة التي كان من المخطط إرسالها إلى السلطة الفلسطينية".

وأشار إلى أنه تمت المصادقة على هذا المخطط على ضوء امتلاك إسرائيل مخزون كاف من اللقاحات الذي يلبي حالياً كل احتياجاتنا.

ولم تعلق وزارة الصحة الفلسطينية رسمياً على هذا الاتفاق.