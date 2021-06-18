دواء جديد لعلاج كورونا.. روسيا تواجه الفيروس بـ"علكة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت وزارة الدفاع الروسية تطوير عقار جديد مضاد للفيروسات على شكل علكة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر مقرب من الوزارة: "بدأ معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية تطوير عقار مضاد للفيروسات لمواجهة عدوى فيروس كورونا الجديد على شكل علكة"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن "الجمع بين شكل الاستخدام المتاح والخصائص المفيدة للعقار سيوفر تأثيرًا إيجابيًا في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".

وتابع المصدر أن "المعهد نفسه يعمل على ابتكار لقاح جديد ضد كورونا يتم تناوله عن طريق الغشاء المخاطي على شكل عجين سكري (سكريات بطعم الفواكه)".

وأشار المصدر إلى أنه "عند الانتهاء من التجارب على هذا اللقاح، سيتم تضمينه في أنظمة علاجية مختلفة واستخدامه كعامل مساعد للآليات القائمة لاستخدام الأدوية الوقائية".

يذكر أنه في العام الماضي، طوّر معهد الأبحاث المركزي رقم 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية، جنبا إلى جنب مع المركز الوطني للبحوث في علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "جاماليا" لقاحا مركبا ضد عدوى فيروس كورونا "سبوتنيك V"، والذي أصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.