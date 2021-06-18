أبوظبي تعلق استخدام تطبيق الحصن بشكل مؤقت للمرور الأخضر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا بأبوظبي أنها راجعت أسباب العطل الذي واجه بعض مستخدمي تطبيق الحصن، الخميس.

وأكدت أن العطل نتج عن ضغط زيادة طلبات الاشتراك الجديدة، مشيرة إلى أنها تابعت الجهود المبذولة من فريق تطبيق الحصن لإعادة الخدمة لجميع المستخدمين في أسرع وقت ممكن.

واعتمدت اللجنة تعليق استخدام تطبيق الحصن بشكل مؤقت للمرور الأخضر للدخول إلى الأماكن المعلن عنها سابقا، وأكدت أن إجراءات المرور الأخضر، التي تعزز من سلامة وأمان هذه الأماكن، ستطبق من جديد بعد التأكد من تحديث التطبيق والاستخدام المستمر والشامل لجميع مستخدميه لاستدامة الإجراءات المعتمدة.

أما عن استخدام تطبيق الحصن في إجراءات دخول أبوظبي، فأعلنت اللجنة اعتماد استخدام الرسائل النصية لنتائج الفحوصات لدخول الإمارة لكل من يواجه مشاكل فنية في الحصن، ابتداء من الجمعة الموافق 18 يونيو/ حزيران 2021، وحتى تحديث التطبيق، بما يتماشى مع الإجراءات الحالية.

وناشدت اللجنة الجمهور مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وأكدت أن سلامة جميع أفراد المجتمع هي أولوية قصوى، وأن جميع الجهود مستمرة للحفاظ على صحتهم وسلامة المجتمع، معربة عن شكرها لجميع أفراد المجتمع على ثقتهم بالإجراءات وتعاونهم مع جميع الجهات المسؤولة.