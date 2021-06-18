حدائق في الثكنات.. ليبيا تروض السلاح سعيا لإنهاء سنوات الدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول حصن من حصون الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بطرابلس إلى مجمع ترفيهي يشعر فيه الليبيون بعودة الحياة وينهي مظاهر التسليح.

مقر "الكلية العسكرية للبنات" أحد رموز نظام كان يفتخر بأن النساء يحرسن زعيمه، وهو إحدى الثكنات الشهيرة في ظل حكم القذافي في وسط طرابلس تتحول إلى مجمع ترفيهي بعد 10 سنوات من سقوط الحكم.

فبعد إطاحة ثورة فبراير 2011 بالقذافي ثم قتله، تنازعت مجموعات مسلحة عدة للسيطرة على المقر الذي خرّج عددا كبيرا من النساء العسكريات.

وشهدت الكلية اشتباكات مسلحة متكررة، إلى أن صدر قرار حكومي قبل 4 أعوام بتحويلها إلى مساحة للترفيه، فيما شكّل القرار خطوة على طريق إخلاء العاصمة من المقرات العسكرية بين الأحياء السكنية.

إخلاء المظاهر المسلحة

وطيلة السنوات الماضية، صدرت قرارات متكررة بإخلاء المدن من المظاهر المسلحة ومن المعسكرات.. وحده مقر "الكلية العسكرية للبنات" الممتد على ثمانين ألف متر مربع، وجد طريقه إلى التنفيذ. ومنذ فتحه أمام العموم قبل أيام، لا يفرغ المجمع الواقع قبالة الكورنيش على أحد شواطئ البحر المتوسط، من الزوار.





ويأتي افتتاح المجمع بعد أشهر على تشكيل حكومة جديدة في ليبيا مكلفة بالإشراف على مرحلة انتقالية يفترض أن تنتهي في ديسمبر/كانون الأول بإجراء انتخابات.

ومنذ الافتتاح، يحرص مهند كشار على الحضور مساء كل يوم مع أطفاله الثلاثة وزوجته إلى المكان الذي يضم مضماراً للدراجات الهوائية وآخر للمشي، إلى جانب مقاه وألعاب الأطفال، وسط مساحات عشب خضراء.

ويقول كشار، لوكالة فرانس برس: "عمري 47 عاماً وأحب الرياضة. منذ أسبوعين تقريبا، أواظب على المجيء إلى هنا. أمارس رياضة المشي مع زوجتي، بينما أطفالي يلعبون لساعات طويلة، فيعودون إلى المنزل منهكين يريدون النوم فقط".

وبينما ينهي كلامه ضاحكاً، تقول زوجته إن وجود المجمع قبالة البحر "يجعل منه متنفسا بيئيا استثنائيا".

وتضيف أنها "تشعر بهواء البحر المنعش. ومع تواجد عائلات كثيرة عشية كل يوم، تشعر بأن طرابلس حية، بالرغم من ويلات الحروب التي مرت بنا، وبأن المستقبل، بالرغم من التحديات، لا يزال مشرقاً".

وصار لعشاق وهواة الدراجات الهوائية مضمار مجهز نادر في طرابلس يمارسون فيه رياضتهم المفضلة.

محمود التيجاني يقول، للوكالة :"وصلنا البارحة من مدينة الزاوية 45 كلم غرب طرابلس، رفقة خمسة أصدقاء بدراجتهم، ونقوم بجولات في المضمار الجميل الذي نفتقده في المتنزهات العامة".

ويضيف "هي فرصة أيضا إنشاء صداقات جديدة، والتعرف على رياضيي الدراجات الهوائية من مختلف المدن".

نقلة نوعية

ويرى عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي أن تحويل أحد مقرّات القذافي إلى مجمع ترفيهي، "قرار موفق"، مشيرا إلى أنه حظي بدعم جميع الأطراف داخل طرابلس.

ويوضح الخفيفي من داخل المجمع للوكالة أن "طرابلس عاصمة وبحجم سكانها، الأضخم بين مدن ليبيا. تحتاج إلى مثل هذه المساحات الترفيهية، كان هناك تفهم من الجميع ودعم للحكومة في تحويل هذا المشروع إلى واقع".





ويتابع "ما حدث نقلة نوعية، وكان الهدف الحدّ من ظاهرة السلاح وانتشاره وإزالة كل المعسكرات من داخل المدن، وهو قرار حكيم يجعل الليبيين ينعمون برخاء واستقرار يستحقونهما".

ويشير المسؤول المحلي إلى أن مشروع "المجمع الترفيهي" هو باكورة لعدد من المشروعات اللاحقة، تتمثل في حدائق ومتنزهات ومصايف بحرية سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

ويضيف "الليبيون بحاجة لمثل هذه المساحات الخضراء والرياضية، لأنها تخفف عنهم الضغوط اليومية وتعطي أسرهم فرصة للاستجمام والترفيه في ظل ظروف البلاد التي لا تخفى على أحد"، كاشفا عن أن الآلاف يزورون المجمع يوميا.

رسالة سلام

وسعى الفنان التشكيلي الليبي إسكندر السوكني إلى إضفاء طابع فني داخل المجمع، فنفذ لوحة تشكيلية على أرضيته تحمل رسالة سلام.

ويقول السوكني إن مبادرته التي دعمتها بلدية طرابلس، تهدف إلى تعزيز "السلام والتعايش بين الليبيين".

ويضيف أنه حاول "خلق البهجة من خلال الألوان، لأن الفن رسالة سلام قوية، لها دور وتنتصر دوماً على الصراعات، وتساعد في فتح صفحة جديدة من التعايش بين الشعب الليبي".





وأقام الفنان التشكيلي المعروف لوحته على مساحة تصل إلى 2500 متر مربع. واستغرق الانتهاء منها نحو ثلاثة أشهر، وقد استخدم فيها مزيجا من ألوان الأصفر والأحمر والأزرق، على شكل دوائر متقنة وتموجات تشبه موجات البحر، وتعبّر، وفق السوكني، عن انتصار إرادة الحياة على الدمار.

وتلفت نظافة المكان حيث وضعت سلات مهملات في كل زاوية منه. بعض العائلات تجلس حول أكواب من الشاي أو القهوة على الطاولات والمقاعد الخشبية، بينما يهرع بعض الأطفال وراء شاحنة لبيع المثلجات دخلت الحديقة.

ويعبّر السوكني عن أمله في "نسخ هذه التجربة في معظم مدن ليبيا"، لأن الفن والترفيه "رسالة سلام ليبيا بأمس الحاجة إليها".