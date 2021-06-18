ماكرون أول زائر أجنبي هذا العام في ضيافة ميركل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، كأول ضيف أجنبي هذا العام في برلين.

ومن المتوقع أن تدور المحادثات بين ميركل وماكرون حول قضايا تتعلق بالسياسة الأوروبية، إلى جانب التنسيق الفرنسي - الألماني قبل انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث سيجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 24 و 25 يونيو/حزيران الجاري.



وحسب وكالة الأنباء الألمانية من المخطط إقامة عشاء في ديوان المستشارية بالعاصمة الألمانية.

واقترح الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية مؤخرا، خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو (542.3 مليار دولار) بهدف مساعدة الاتحاد الأوروبي في تجاوز الأزمة التاريخية الناجمة عن وباء كورونا، عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الدين الأوروبي.

وأورد بيان مشترك "تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا ومؤقتا ومحدد الهدف" في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة "500 مليار يورو، ويهدف لدعم انتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الأوروبي".

وتقترح باريس وكذلك برلين أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق "باسم الاتحاد الأوروبي"، في آلية غير مسبوقة في بنية الاتحاد.

وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال "كنفقات في الموازنة" إلى الدول الأوروبية و"إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً".

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية عبر الفيديو أنه "لن يتمّ ردّ الـ500 مليار من جانب المستفيدين من هذه الأموال"، وقال "لن تكون قروضاً إنما مخصصات" مباشرة للدول الأكثر تضرراً.