شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل طلاب بـ«هندسة الإسكندرية» للمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل لمصر والوطن العربي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل فريق طلاب كلية الهندسة في جامعة الاسكندرية على المركز الأول في التصفيات الإقليمية للغواصات الآلية والتحكم عن بُعد في مصر، تحت شعار «صنع في الإسكندرية»، وتأهله للمشاركة في المسابقة الدولية المقامة في الفترة من 5-7 أغسطس المقبل بولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية كممثل أول لمصر والوطن العربي.

وقال الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، إن مسابقة «Mate ROV competition» تعد مسابقة دولية تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وتعنى بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في أمريكا، كما تختص المسابقة بقيام كل فريق بتجهيز غواصة آلية التحكم عن بُعد، لتنفيذ مهام محددة خاصة بإزالة حطام السفن في المحيطات وتنظيف المحيط من الأشياء التي تضر بالبيئة وتهلك الحياة البحرية.

وأوضح الدكتور حسن وردة الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق أن فريق «صنع في الإسكندرية» يشارك في المسابقة منذ 8 أعوام حيث تعاقبت أجيال مختلفة على الفريق من شتى الأقسام بالكلية، ومثل مصر في العديد من المسابقات الدولية حصد فيها الكثير من الألقاب والجوائز، ويهدف الفريق إلى تأسيس شباب قادر على العمل بعد التخرج في شتى المجالات الهندسية بخبرة فريدة عالية القدرات، وربطهم بسوق العمل والتكنولوجيا المتقدمة.

تأهل طلاب بـ"هندسة الإسكندرية" للمشاركة بالمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل فى مصر والوطن العربى (صور)

تأهل طلاب بـ"هندسة الإسكندرية" للمشاركة بالمسابقة الدولية للغواصات بأمريكا كأول ممثل فى مصر والوطن العربى (صور)