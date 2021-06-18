شكرا لقرائتكم خبر عن 9 نصائح للتعافى سريعًا من كورونا.. أهمها حافظ على رطوبتك وتناول البروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافي من فيروس كورونا يتطلب اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب، حتى يكون طريقك إلى الشفاء أسهل، ووفقًا للخبراء، فإن مفتاح التعافي بشكل أسرع هو تعديل النظام الغذائي وإضافة الأطعمة المغذية والصحية التي تساعد في تحسين المناعة، طبقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

- نصائح للتعافي كورونا:

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب ممارسة تمارين التنفس البسيطة في التحسن وإنعاش الطاقة المستنفدة وتعزيز قوة ومناعة الجسم، لذلك هناك بعض الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي من أجل التعافى سريعًا من عدوى كورونا:

1- الحفاظ على رطوبة الجسم، من خلال شرب الكثير من الماء ما لا يقل عن 3 إلى 4 لترات يوميًا، خاصة الماء المنقوع مع إضافات صحية أخرى مثل الزنجبيل.

2- حاول تجنب النوم في وضع الاستلقاء لأنه يمكن أن يزيد من فرص احتقان الصدر، حاول النوم إما في وضعية الانبطاح أو النوم الجانبي.

3- يفضل دائمًا تناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وكذلك يفضل الوجبات الدافئة والمطهية.

4- احرص على تناول الفاكهة خاصة الرمان أو البرتقال أو التفاح فهى تمد الجسم بالنشاط.

5- تجنب تناول الأطعمة الباردة والمحلاة بالسكر وكذلك الأطعمة الحارة والمالحة أثناء عدوى كورونا، فمن المهم الاعتدال في جميع الأذواق في الوجبة.

6- لا بد من زيادة تناول البروتين الذى يساعد في بناء العضلات ويصلح تلف الخلايا ومن ثم تعزيز مناعتك، مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والموز والمكسرات والبذور والبقوليات، كما أن البروتين مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد في زيادة التمثيل الغذائي وتحسين صحة الأمعاء.

7- قم بتضمين العناصر الغذائية كثيفة السعرات الحرارية، خاصة إذا كنت في طريق التعافى من كورونا، وقتها يتعين عليك التخلي عن عادتك في حساب السعرات الحرارية من خلال تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية التي تساعد في تنشيط صحتك المستنفدة وتقوية جهاز المناعة لديك، مثل المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه المجففة.

8- تساعد إضافة الفواكه والخضراوات الطازجة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة في تقوية مقاومة الجسم لمحاربة هجمات الفيروسات مثل كورونا، حيث تساعد إضافة فيتامين سى والفواكه الغنية بالفيتامينات مثل البرتقال والمانجو والأناناس والليمون في إنعاش العناصر الغذائية المفقودة وترطيب الجسم وتقوية الجهاز التنفسي.

9- يمكن أن تساعد إضافة فول الصويا الغني بالبروتين في نظامك الغذائي اليومي في الشفاء والتعافي بشكل أسرع من عدوى كورونا عن طريق تعزيز المناعة بشكل طبيعي، كما أن اتباع نظام غذائي نباتي كثيف المغذيات يمكن أن يحسن الصحة العامة والمناعة أيضًا.