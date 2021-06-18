شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة يجب تضمينها أسبوعيا فى خطة الريجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الخيارات الصحية التي يمكن أن تدعم جهود الريجيم عند تضمينها كجزء من نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى كونها إضافات لذيذة للوجبات .

ووفقا لموقع"eatingwell" تحتوي جميع هذه الأطعمة العشرة تقريبًا على الألياف أو البروتين والعناصر الغذائية التي توفرها عندما يتعلق الأمر بإبقائنا نشبع لفترة أطول، يعد تضمينها بانتظام خلال الأسبوع طريقة بسيطة لتحقيق أقصى استفادة من وجباتك.





1.بذور الشيا

عندما يتعلق الأمر بنظام التخسيس، فإن الألياف هي الأساس، لأنها تبطئ عملية الهضم وتجعلنا نشعر بالشبع لفترة أطول، هذا مهم للغاية عندما نخفض السعرات الحرارية، وهو نهج شائع لفقدان الوزن.

استهلاك حصة من بذور الشيا ، ما يقرب من 2 ملاعق كبيرة ، يلبي 40٪ من احتياجات الألياف اليومية، ومن السهل دمجها في الوجبات ، وخاصة الإفطار والوجبات الخفيفة.

2- المأكولات البحرية

توصي الإرشادات الغذائية بتناول وجبتين من المأكولات البحرية كل أسبوع لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي لا يمكننا الحصول عليها إلا من خلال نظامنا الغذائي، بالإضافة إلى دعم صحة القلب والدماغ ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والسردين والتونة قد تساعد في تقليل دهون الجسم.

3.الخضراوات

تشمل الخضروات البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل والخضروات الورقية الداكنة مثل اللفت والجرجير، فوائدها الصحية هائلة ، ويربط عدد متزايد من الأبحاث بين الاستهلاك المنتظم لهذه الخضار وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتقليل الالتهابات. كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات ، مما يجعلها إضافة مثالية غير نظامية لأي خطة للريجيم.

4.الحبوب الكاملة

يعتقد الكثير من الناس أنهم بحاجة إلى التخلي عن النشويات مثل المكرونة والخبز والأرز عندما يحاولون التخلص من وزنهم، ليس هذا هو الحال إذا كنا نختار الحبوب الكاملة في معظم الأوقات. بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية ، تحتوي الحبوب الكاملة مثل المكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني والكينوا على الألياف التي تجعلنا نشعر بالرضا.

5.التفاح

الفواكه ، مثل الخضراوات ، إضافة ذكية لأي خطة صحية لنظام الريجيم، يعد التفاح جيدًا بشكل خاص في متناول اليد طوال الأسبوع، احتفظ به لأسابيع في الثلاجة واصنع وجبات خفيفة، التفاح منخفض السعرات الحرارية ويلعب دورًا في مساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن.

6.البروبيوتك

التوازن الصحي للبكتيريا الجيدة في الأمعاء قد يساعد في تعزيز حرق الدهون، و تشمل المصادر الجيدة للبروبيوتيك الزبادي.

7.الفستق

يمكن تضمين جميع المكسرات في نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، إنها مشبعة ومرضية بفضل محتواها الصحي من الدهون والألياف والبروتين، حيث تتراوح حصة المكسرات (حوالي نصف كوب) بين 160 و 200 سعرة حرارية، الفستق هو من أقل أنواع المكسرات السعرات الحرارية ، حيث يحتوي على 160 سعرة حرارية لكل وجبة.

8.البيض

البيضة حقًا هي البروتين المثالي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطة الريجيم عند تناول وجبة الإفطار ، تبين أن البيض يعزز فقدان الوزن كجزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض في وجبة الإفطار قد يمنع الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة في المساء.

9.الأفوكادو

تشير الأبحاث إلى أن من يتناولون الأفوكادو حوالي نصف ثمرة يوميًا مع اتباع نظام غذائي صحي ،لديهم وزن أقل.

10.الشوكولاته الداكنة

قد يساعدك تضمين الأطعمة التي تستمتع بها والتى تعتقد في البداية أنها محظورة ، مثل الشوكولاتة ، على الالتزام بخطة إنقاص الوزن.