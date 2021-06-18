كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول محتوى

1-بصر الرضيع في الشهور الأولى

2-علامات تدل على ضعف بصر الرضيع

3-علامات لضعف البصر.. تستدعي مراجعة الطبيب

4-بعض الإجراءات التي تساعد في تطور بصر الطفل

5-أنواع ضعف النظر عند الرضيع

تبدأ الأمهات قلقها وخوفها على صحة رضيعها منذ أن تراه يرقد بجانبها في أيامه الأولى، ولأنه لا يستطيع التعبير عن ما يشعر به، فهناك صعوبة في التعرف على صحة بصر الطفل- موضوعنا- وإدراك مدى ضعفه أو قوته وعلمياً .. الرؤية من الأمور التي تتطور بالتدريج عند الرضع، حتى أن طبيب الأطفال لا يستطيع أن يحدد ذلك بسهولة خلال الكشف الدوري، ومن أجل التعرف على علامات ضعف نظر الرضيع، توجهنا بالسؤال للدكتورة أمل إبراهيم عبد الحليم استشارية أمراض العيون والرمد

ولكن بالطبع هناك بعض الأمور التي عند ظهورها على طفلك الرضيع قد تكون مقلقة وتتطلب عرضه على طبيب متخصص

وهناك بعض الأطفال الرضع يعانون من العجز عن إخراج الدموع خلال البكاء بسبب انسداد القنوات الدمعية

أحياناً قد تنحرف عين الطفل الرضيع إلى الداخل أو الخارج، وهذا لا يعبر عن أي مشكلة خلال الثلاثة شهور الأولى

النظر والرؤية من الأمور التي تتطور بالتدريج عند الرضع، حتى طبيب الأطفال لا يستطيع أن يحدد ذلك بسهولة خلال الكشف الدوري

الرضيع لا يستطيع التعبير عما يشعر به، ومن الصعب أن تتأكدي إذا كان رضيعك يرى بوضوح وليست لديه مشكلة في ضعف النظر أم لا

انحراف عين طفلك الرضيع إلى الداخل أو الخارج باستمرار، إلى جانب عدم تتبع طفلك الرضيع للأشياء والأجسام التي تقع في محيط نظره بعد بلوغه ثلاثة شهور، حيث إنه في هذا الوقت ينبغي أن يكون قادراً على رؤية الأجسام القريبة منه

عدم تواصل طفلك الرضيع معكِ بصرياً خلال الرضاعة أو في أي وقت تقتربين منه، ظهور بقع بيضاء أو رمادية في بؤبؤ عين طفلك الرضيع

رفرفة عين طفلك الرضيع بسرعة من اليمين إلى اليسار أو من أعلى إلى أسفل، احمرار إحدى العينين أو كلتيهما ويستمر خلال عدة أيام، أو لا يستجيب للقطرات التي يصفها الطبيب

يدمع طفلك الرضيع باستمرار، وعجزه عن التوقف عن الدمع، تدلي جفن عين طفلك الرضيع، تركيز طفلك الرضيع الشديد في أي مصدر للضوء

عند الشك في معاناة طفلك من ضعف النظر أو مشكلات الرؤية، استشيري طبيب أعين متخصص فوراً

قد يصف الطبيب لطفلك الرضيع بعض القطرات، وأحياناً يكون العلاج نظارة طبية، أو بعض التمرينات كتغطية إحدى العينين لفترة من الوقت في حالة كسلها

وفي بعض الحالات قد يحتاج الطفل الرضيع إلى جراحة، ولكن غالباً لا تُجرى في العمر الصغير