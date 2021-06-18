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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:41 صباحاً - جدول محتوى
1-بصر الرضيع في الشهور الأولى
2-علامات تدل على ضعف بصر الرضيع
3-علامات لضعف البصر.. تستدعي مراجعة الطبيب
4-بعض الإجراءات التي تساعد في تطور بصر الطفل
5-أنواع ضعف النظر عند الرضيع
تبدأ الأمهات قلقها وخوفها على صحة رضيعها منذ أن تراه يرقد بجانبها في أيامه الأولى، ولأنه لا يستطيع التعبير عن ما يشعر به، فهناك صعوبة في التعرف على صحة بصر الطفل- موضوعنا- وإدراك مدى ضعفه أو قوته وعلمياً .. الرؤية من الأمور التي تتطور بالتدريج عند الرضع، حتى أن طبيب الأطفال لا يستطيع أن يحدد ذلك بسهولة خلال الكشف الدوري، ومن أجل التعرف على علامات ضعف نظر الرضيع، توجهنا بالسؤال للدكتورة أمل إبراهيم عبد الحليم استشارية أمراض العيون والرمد
1-بصر الرضيع في الشهور الأولى
- الرضيع لا يستطيع التعبير عما يشعر به، ومن الصعب أن تتأكدي إذا كان رضيعك يرى بوضوح وليست لديه مشكلة في ضعف النظر أم لا
- النظر والرؤية من الأمور التي تتطور بالتدريج عند الرضع، حتى طبيب الأطفال لا يستطيع أن يحدد ذلك بسهولة خلال الكشف الدوري
- أحياناً قد تنحرف عين الطفل الرضيع إلى الداخل أو الخارج، وهذا لا يعبر عن أي مشكلة خلال الثلاثة شهور الأولى
- وهناك بعض الأطفال الرضع يعانون من العجز عن إخراج الدموع خلال البكاء بسبب انسداد القنوات الدمعية
- ولكن بالطبع هناك بعض الأمور التي عند ظهورها على طفلك الرضيع قد تكون مقلقة وتتطلب عرضه على طبيب متخصص
2-علامات تدل على ضعف بصر الرضيع
- انحراف عين طفلك الرضيع إلى الداخل أو الخارج باستمرار، إلى جانب عدم تتبع طفلك الرضيع للأشياء والأجسام التي تقع في محيط نظره بعد بلوغه ثلاثة شهور، حيث إنه في هذا الوقت ينبغي أن يكون قادراً على رؤية الأجسام القريبة منه
- عدم تواصل طفلك الرضيع معكِ بصرياً خلال الرضاعة أو في أي وقت تقتربين منه، ظهور بقع بيضاء أو رمادية في بؤبؤ عين طفلك الرضيع
- رفرفة عين طفلك الرضيع بسرعة من اليمين إلى اليسار أو من أعلى إلى أسفل، احمرار إحدى العينين أو كلتيهما ويستمر خلال عدة أيام، أو لا يستجيب للقطرات التي يصفها الطبيب
- يدمع طفلك الرضيع باستمرار، وعجزه عن التوقف عن الدمع، تدلي جفن عين طفلك الرضيع، تركيز طفلك الرضيع الشديد في أي مصدر للضوء
- عند الشك في معاناة طفلك من ضعف النظر أو مشكلات الرؤية، استشيري طبيب أعين متخصص فوراً
- قد يصف الطبيب لطفلك الرضيع بعض القطرات، وأحياناً يكون العلاج نظارة طبية، أو بعض التمرينات كتغطية إحدى العينين لفترة من الوقت في حالة كسلها
- وفي بعض الحالات قد يحتاج الطفل الرضيع إلى جراحة، ولكن غالباً لا تُجرى في العمر الصغير
- هناك بعض الحالات التي قد لا تظهر فيها على الطفل المصاب أي أعراض ، إضافة إلى المعاناة من مشكلة الغمش والمعروفة بالعين الكسولة
3-علامات لضعف البصر.. تستدعي مراجعة الطبيب
- ظهور حول أو عدم تناسق المحور البصري للعينين، انحراف في عيني الطفل للداخل أو للخارج
- ملاحظة عدم قدرة عيني الطّفل على الاتّصال الثابت بالأشياء ومتابعة حركتها رغم بلوغه الثّلاثة أشهر
- ملاحظة تدلّي الجفون لدى الطفل ،خروج قيحٍ من العين ، ظهور لونٍ أبيضٍ أو رمادي في بؤبؤ العين
- ملاحظة اهتزاز سريع في حدقة العين بالاتّجاهين أو إلى الأعلى والأسفل، ظهور احمرار داخل العين وعدم اختفائه بعد عدّة أيام
- فرك، أو انزعاجٍ، أو حكّةٍ في العين، حيث يمكن ملاحظة معاناة الطّفل من ألمٍ في عينيه باستمرار
- حساسيّة العينين للضوء بشكلٍ مفرط، ملاحظة انتفاخ العينين ،تدميع عينَي الطّفل أو رمشهما باستمرار
- ملاحظة إمالة الطّفل أمام الشيء الذي يحاول التركيز فيه ،قيام الطفل بتغطية أو إغلاق إحدى العينين بشكلٍ متكرّر
4-بعض الإجراءات التي قد تساعد على تطور نظر طفلك
- علقي بعض الألعاب الملونة فوق سرير طفلك لينظر إليها، تحدثي إلى طفلك دائماً، وتحركي في اتجاهات مختلفة ليحول نظره إليكِ
- أرضعي طفلك دائماً من الاتجاهين اليمين واليسار؛ حتى يستخدم كلتا عينيه في النظر، ويعتاد النظر من زوايا مختلفة
- اخرجي بطفلك الرضيع باستمرار إلى أماكن مفتوحة كالحدائق العامة والمتنزهات، يساعد الخروج في الطبيعة على تقوية النظر
- احرصي أن تكون الإضاءة في غرفة رضيعك دائماً جيدة
5-أنواع ضعف البصر عند الأطفال
- هناك أنواعٌ مختلفةٌ من مشاكل ضعف النظر عند الأطفال، والتّي يكون بعضها ناجماً عن وجود مشكلةٍ في شكل وبنية العين، وبعضها الآخر ينجم عن وجود مشكلةٍ في طريقة تفسير الدماغ للمعلومات الواردة من العين
- يعاني الطفل المصاب بـ قصر النظر من ضعف القدرة على رؤية الأجسام البعيدة بشكل واضح
- يعاني الطفل المصاب بطول النظر من ضعف القدرة على رؤية...الأجسام القريبة بشكل واضح
- العين الكسولة: يعاني الطفل في هذه الحالة من ضعف النظر في إحدى العينين فقط نتيجة ضعف التنسيق بين العين والدماغ
- في حال تدلي الجفون .. يستدعي الأمر عملاً جراحياً .. نظراً لأن هذه الحالة تؤثر في قدرة الطفل على الإبصار
- البرص أو المهق..يؤثر في صبغة العين، ويؤدي غالباً إلى حدوث مشاكل في النظر
- ضعف البصر القشري: تحدث الإصابة بضعف البصر القشري نتيجة وجود مشكلةٍ في الجزء المسؤول عن الرؤية في الدماغ، ويترتب عليها ضعفٌ مؤقتٌ أو دائمٌ في النظر