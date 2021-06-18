في اليوم الدولي لفن الطبخ المستدام .. أعيدي تدوير الكيك الفاشل مع أطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يونيو 2021 10:41 صباحاً - يشير فن الطبخ المستدام، إلى المطبخ الذي يأخذ في الاعتبار من أين تأتي المكونات، وكيف تزرع الأغذية، وكيف تصل إلى أسواقنا، وفي نهاية المطاف إلى أطباقنا، والاستدامة هي فكرة أن يتم كل شيء (مثل الزراعة، أو صيد الأسماك، أو حتى إعداد الطعام) بطريقة لا تهدر المواد الغذائية، من جهة، ولا تضر ببيئتنا أو صحتنا من جهة أخرى.

ما رأيك بهذه المناسبة أن تدخلي أطفالك إلى المطبخ اليوم، ليحضروا معك أطباقاً بعد تدويرها، حيث يمكن الاعتماد فيها على مواد تم إعدادها مسبقاً، ويستهلكون ما هو موجود في البيت.

في يوم فن الطبخ المستدام، نقترح عليك هذه الوصفات:

كرات كيك الكاكاو

كرات كيك الكاكاو

المقادير:

كيكة من الكاكاو فشلت في إعدادها سابقاً + صوص الشوكولاته + مكسرات + حلويات للتزيين.

طريقة التحضير:

1 - فتفتي الكيك وأضيفي عليه الصوص حتى تصير عجينة متماسكة.

2 – شكلي العجينة بهيئة كرات صغيرة، وضعي عليها القليل من الصوص، وزينيها بالمكسرات أو الحلويات وأدخليها الثلاجة لتبرد.

كيكة الخبز اليابس

كيكة الخبز اليابس

المقادير:

2 كوب خبز مفتفت + 4 حبات بيض + كوب متوسط زيت + كوب و 1/2 كوب سكر + 1/2 كوب جوز الهند + رشة ملح + ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر + برش البرتقال أو الليمون + كوب من الشربات البارد.

طريقة التحضير:

1 - اخلطي جميع المكونات وضعيها في صينية مدهونة ومرشوشة بالطحين تم أدخليها الفرن 180 درجة، حتى تحمر من الأعلى والأسفل.

2 – أخرجيها واسقيها بالشربات.

إعادة تدوير البسبوسة

تدوير البسبوسة

المقادير:

4 قطع بسبوسة ناشفة + ملعقتان من القشدة أو حليب نستله + كوبان من الحليب وملعقتان من النشاء.

طريقة التحضير:

1 - فتفتي البسبوسة، واخلطي معها الحليب المركز، حسب الحاجة حتى تتماسك.

2 – اضغطي البسبوسة في صينية التشيز كيك.

3 - اعملي مهلبية، بغلي الحليب بعد وضع النشاء على البارد وحركيه حتى لا يتكتل، ثم ضعي ملعقة كاكاو على المهلبية.

4 – صبي المهلبية بالكاكاو، وهي ساخنة على البسبوسة وضعيها في الثلاجة لنصف ساعة.

5 – يمكنك عمل طبقة ثالثة من الجيليه، وسكبه فوق المهلبية، ثم إعادة الصينية مرة ثانية إلى الثلاجة حتى يجمد الجيليه.