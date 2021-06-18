سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 18 يونيو 2021، في تعاملات شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

واستمر متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي المصري، مستقرا اليوم الجمعة، عند نحو 15.599 جنيه للشراء، و15.698 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وهيمن سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 19 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والتجاري الدولي، والإسكندرية، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر .

تثبيت أسعار الفائدة

قال البنك المركزي المصري، في بيان، الخميس، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وثبت بذلك المركزي المصري أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي.

وحسب رويترز، أبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25 %، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25% للاجتماع الخامس على التوالي، وهو أدنى مستوى لهما منذ يوليو/ تموز 2014.

وخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة خلال العام الماضي، نحو 400 نقطة أساس، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.03 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.80 جنيه للشراء، و21.91 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.02 جنيه للشراء، و22.17 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.159 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.246 جنيه للشراء، و4.274 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتى، إلى نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.77 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، أمس.