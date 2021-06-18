شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفرق بين التشنجات الحرارية وضربة الشمس؟ تعرف على العلاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشنجات الحرارة هي تشنجات عضلية مؤلمة تحدث بسبب ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة والرطبة، في حين أن التشنجات الحرارية ليست خطيرة، إلا أنها يمكن أن تكون علامة على الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس، لتجنب التشنجات الحرارية، اشرب الكثير من الماء واسترح عند ممارسة الرياضة في درجات حرارة عالية.

ووفقا لتقرير لموقع INSIDER، يمكن أن يؤدي الجمع بين درجات الحرارة المرتفعة والنشاط البدني إلى تقلصات حرارية في عضلاتك، خاصة في عضلات السمانة والفخذين والذراعين، إلى جانب الإرهاق الحراري وضربة الشمس.

ما هي التشنجات الحرارية؟

التشنج الحراري يشبه إلى حد كبير تشنج العضلات، السبب الأول لحدوث التشنجات الحرارية - بالإضافة إلى الإرهاق الحراري وضربة الشمس، هو ممارسة الرياضة في الظروف الحارة والرطبة.

الطقس الحار إلى جانب النشاط البدني، يمهدان الطريق للتعرق الشديد، وعندما يتعرق الناس ، يفقدون السوائل والإلكتروليتات ، مما قد يؤدي إلى تقلصات العضلات.

كيف تفرق بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس؟

يمكن أن تكون التشنجات الحرارية أيضًا من الأعراض المبكرة للإجهاد الحراري، والذي يحدث عندما يبدأ جسمك في السخونة الزائدة، إذا لم تقم بتهدئة نفسك على الفور، فقد تصاب بضربة شمس، والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة ويجب تلقي رعاية طبية فورية.

يمكن أن تكون التشنجات الحرارية من أعراض الإنهاك الحراري، ومع ذلك، طالما أنك تلتفت إلى العلامات التحذيرية لتشنجات الحرارة، فإن خطر الإصابة بضربة الشمس يكون منخفضًا، وتكون التشنجات الحرارية محدودة ولا تؤدي إلى حالات طارئة شديدة مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس.

توقف عن التمارين وابتعد عن الحرارة: سيؤدي المجهود البدني إلى التعرق، لذا توقف مؤقتًا عن التمرين أو الأنشطة البدنية الأخرى، لا تستأنف النشاط لعدة ساعات استرح في الظل أو في غرفة مكيفة.

تجديد السوائل والإلكتروليتات: لعلاج التشنجات الحرارية، يمكنك تناول مشروب رياضي، سيساعد ذلك على تعويض السوائل والأملاح المفقودة من الجسم من خلال التعرق الشديد، ومساعدة عضلاتك على التعافي، العصير الصافي مثل عصير التفاح يمكن أن يكون أيضًا خيارًا جيدًا ، أو أي طعام غني بالملح .

تدليك المنطقة التي تعاني من التشنجات: مد ذراعك أو ساقك أو أي منطقة ضيقة أخرى ببطء يمكنك شد العضلات ودلكها برفق لتخفيف التقلصات حافظ على رطوبتك، يعد شرب الكثير من الماء استراتيجية مهمة لمنع المزيد من الأمراض المرتبطة بالحرارة عندما يكون الجو حارًا بالخارج، وخاصة إذا كنت تمارس الرياضة، اشرب الماء كل 15 دقيقة حتى لو لم تكن عطشانًا تجنب المشروبات المجففة في الحرارة ، مثل القهوة .

ارتداء الملابس الخفيفة: إذا كان الجو حارًا إزالة الملابس الزائدة أثناء النشاط البدني قد يساعد في تقليل فرصة الإصابة بتشنجات الحرارة.

طرق علاج التشنجات الحرارية