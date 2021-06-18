شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول عقار لمقاومة مرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في 7 يونيو الماضى وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، على اعتماد أول دواء جديد يعالج مرض الزهايمر منذ ما يقرب من 20 عاما، عانى خلالها الملايين مع مضاعفات المرض التى تصل لحد الوفاة، وطبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال اكسبريس نتناول خلال السطور التالية عن أبرز معلومات عن هذا العقار الذى يعد طوق نجاة لملايين المرضى حول العالم.

كيف تم تطوير العقار الأمريكي الجديد لعلاج مرض الزهايمر؟

عقار أدكانيماب أو aducanumab يعد أول علاج لهذا المرض لاستخدام الأجسام المضادة البشرية من أجل استهداف البروتينات المسببة للزهايمر والتي يطلق عليها بروتينات "بيتا أميلويد" السامة، التي تنتشر في خلايا الدماغ وينتج عنها ضعف الذاكرة وبقية الأعراض المرتبطة بالمرض.

ما أهمية هذا العقار الأمريكي الجديد ولماذا يشكل ثورة طبية؟

يعد هذا العقار أول عقار تم الموافقة عليه منذ 22 عاما لعلاج مرض الزهايمر، بخلاف بقية العقاقير التي كانت تعمل على تخفيف حدة الأعراض والمضاعفات التي يتعرض لها المريض، لكن هذا العقار يعد علاجا فعالا لمقاومة المرض.

ما رحلة إنتاج عقار الزهايمر الجديد؟

أطلق على العقار اسم aducanumab، والتي تعد اختصارا للأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تتشابه مع قدرات الجهاز المناعى لمقاومة البروتينات السامة المسببة للمرض، حيث نجحت شركة الأدوية الأمريكية Biogen بالتعاون مع شركة يابانية أخرى، من الحصول على على موافقة سريعة للعقار من هيئة الدواء، بعد إجراء عدد من التجارب السريرية التي ثبتت فعاليته في مقاومة المرض.

ما أبرز نتائج التجارب السريرية للعقار الجديد؟

أجرت الشركة العديد من التجارب السريرية التي أثبتت فعالية العقار في إبطاء التدهور العقلى لدى المرضى، بجانب فاعليته فى تقليل الكتل الضارة من اللويحات فى الدماغ التى تسهم أيضا فى إبطاء الخرف.

ما هى تكلفة العقار؟

أوضحت الشركة المصنعة أن العقار سيكلف نحو 56 ألف دولار مقابل عام من العلاج، وقالت إن السعر لن يتم رفعه لمدة أربع سنوات.

وكان تلقى الأمريكى مارك أركامبولت سمسار عقارات من ولاية رود آيلاند، العقار الجديد ليعد أول شخص يحصل على حقنة من دواء الزهايمر الجديدAducanumab ، والذى يبلغ عمره 70 عاما.