كورونا حول العالم.. 62480 إصابة جديدة في الهند وقفزة بوفيات البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

74042 إصابة جديدة و2311 وفاة بالبرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، إن البلاد سجلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2311 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.





62480 إصابة جديدة في الهند

أظهر بيان حكومي، الجمعة، أن الهند سجلت 62480 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





مصر تسجل 591 إصابة جديدة و37 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، الخميس، مقارنة مع 606 إصابات و32 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة الصحة، خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 275601 من ضمنهم 203802 حالة تم شفاؤها، و15760 حالة وفاة".





1076 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و720031 حالة بعد تسجيل 1076 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 90270 بعد تسجيل 91 وفاة جديدة.





المكسيك تسجل 168 وفاة جديدة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 4253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و168 وفاة الخميس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك إلى 230792، بينما سجلت البلاد مليونين و467643 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60% على الأقل.



