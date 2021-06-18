شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض تشير لإصابة طفلك بالتهاب بكتيرى فى الصيف أبرزها رفض الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر مجموعة من الأمراض فى فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة عند الأطفال، فالأمراض المنتشرة تختلف باختلاف الفصول، منها المعروف انتشاره فى فصل الشتاء مع برودة الطقس، وهناك أيضا الأمراض التي تنتشر بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة فى فصل الصيف، ووفقا لموقع "health line" الطبى فإن أبرز الأمراض المنتشرة مع بداية فصل الصيف عند الأطفال والتى ترتفع مع ارتفاع حرارة الجو خلال الفترات المقبلة، هى الالتهاب الأميبى أو البكتيرى فى المعدة بسبب الحرارة المرتفعة وانتشار البكتيريا والأدوات الحاملة بالفيروسات التى نستخدمها على مدار اليوم، هذا الالتهاب يصيب الطفل بعدد من الأعراض أبرزها:

1- ارتفاع فى درجات الحرارة.



سخونة الطفل

2- الإسهال المستمر على مدار اليوم .

3- يميل الوجه إلى اللون الأصفر بسبب فقدان السوائل.

4- رفض الطفل للطعام وارتفاع تناوله للمياه بصورة كبيرة.

5- النوم كثيرًا وعدم القدرة على الحركة أو ممارسة حياته الطبيعية.

وأضاف التقرير الطبى أن الطفل فى هذه الحالة يحتاج إلى تناول محلول الملح سريعًا حتى لا يتعرض للجفاف، وتختلف الجرعات وفقًا لوزن الطفل الذى يتم منحه 150 سم لكل كيلو.

وأوضح الموقع، أنه هذه الحالات لابد من استشارة الطبيب فورًا مع استمرار محلول معالجة الجفاف على مدار اليوم، مع الحرص على عدم اللجوء لأى أدوية تقوم بوقف الإسهال عند الطفل لأن هذه الطريقة تؤدى إلى احتباس الميكروب بداخله وتصيبه بأمراض أخرى، ولابد من تعويض الطفل فقط بمطهر معوى وترك الميكروب فى الخروج.

وقال التقرير إن الأم لابد أن تراعى جيدًا غسل الخضراوات والفواكه للطفل بالمياه النقية والخل، وأن تكون طازجة مع الابتعاد عن أى أكلات سريعة أو مقلية مع تعويض الطفل بالمشروبات الغنية بالفيتامينات والمعادن.