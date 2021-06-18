شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل رجيم خلى زبدة الفول السودانى فى وجبة فطارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعدك بدء يومك بأطعمة الإفطار الصحية في الحفاظ على الطاقة ودرء نوبات الجوع، حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بشكل منتظم يميلون إلى أن يكونوا أكثر رشاقة ونجاحًا في إنقاص الوزن .

ووفقا لموقع " eatingwell" يحصل الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار عادةً على المزيد من بعض العناصر الغذائية المهمة ، مثل الألياف والفيتامينات، ويجب أن تكون وجبة الإفطار الصحية متوازنة وتوفر مزيجًا من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف والدهون الصحية لإبقائك ممتلئًا ومليئًا بالحيوية طوال يومك.





1. زبدة الفول السوداني

من بين أفضل 5 أطعمة تعزز فقدان الوزن وفقًا لجامعة هارفارد، ربما يرجع ذلك إلى أن زبدة الفول السوداني وجميع المكسرات وزبدة المكسرات تقدم جرعة جيدة من الدهون الصحية والألياف والبروتينات ، وكلها عناصر مغذية مُرضية.

وعلى الرغم من أن المكسرات وزبدة المكسرات كثيفة السعرات الحرارية، فإن ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني تحتويان على أقل بقليل من 200 سعر حراري ، و 7 جرامات من البروتين و 2 جرام من الألياف - فهي أيضًا غنية بالعناصر الغذائية وتساعدك على تجهيز وجبة إفطار مُرضية.

جرب دهن ملعقة كبيرة أو اثنتين من زبدة الفول السوداني على توست القمح الكامل (نوع آخر من الكربوهيدرات بطيء التحرر) أو إضافة المكسرات أو زبدة الجوز إلى دقيق الشوفان للحصول على وجبة متوازنة.

2.دقيق الشوفان

يمكن أن يساعدك دقيق الشوفان على إنقاص الوزن بطريقتين، أولاً ، إنها مليئة بالألياف وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وقد ذكرت دراسة حديثة أن تناول وجبة الإفطار المصنوعة من الكربوهيدرات "بطيئة التحرر" مثل دقيق الشوفان أو حبوب النخالة قبل 3 ساعات من التمرين قد يساعدك على حرق المزيد من الدهون.

3- الزبادي

كشف تقرير حديث نُشر في مجلة New England Journal of Medicine وصادر من جامعة هارفارد عن الأطعمة المرتبطة بتغيير الوزن ، بما في ذلك أفضل 5 أطعمة تعزز فقدان الوزن، والزبادي كان واحداً منها.

4- التوت

التوت يوفر 8 جرامات من الألياف (وهذا أكثر من ضعف ما يوجد في كوب من الفراولة ونفس الكمية تقريبًا في كوب من بعض أنواع الفاصوليا) وتشير الأبحاث الحديثة في مجلة التغذية إلى أن تناول المزيد من الألياف وسيلة لمنع زيادة الوزن أو حتى تشجيع على الرجيم على مدار الدراسة التي استمرت عامين ، وقد وجد الباحثون أن زيادة الألياف بمقدار 8 جرامات لكل 1000 سعر حراري أدى إلى فقدان 4 كيلو من الوزن.

5. البيض

بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 6 جرامات من البروتين و 70 سعرة حرارية، وبالمقارنة مع الكربوهيدرات والدهون ، فإن البروتين يبقيك راضيًا لفترة أطول ، ففي إحدى الدراسات ، شعر الأشخاص الذين تناولوا البيض في وجبة الإفطار بأنهم أكثر اكتمالًا وفقدوا أكثر من ضعف وزن أولئك الذين حصلوا على نفس الكمية من السعرات الحرارية من الخبز على الإفطار.

وعلى الرغم من أن مجرد تناول بياض البيض سيساعدك على توفير السعرات الحرارية ، إلا أنك ستفقد أيضًا نصف البروتين (حوالي 3 جرام في صفار البيض) ، مما يساعد على جعل البيض خيارًا قويًا لتناول الإفطار، بالإضافة إلى ذلك ، فإن صفار البيض غني بالعناصر الغذائية الصحية ، مثل الكالسيوم ومضادات الأكسدة التي تحمي العين .