شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية للحفاظ على نشاطك وتركيزك.. منها الشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على النشاط والتركيز طوال اليوم من الأشياء المهمة، ووفقًا للخبراء، فأنت بحاجة إلى نظام غذائي سائل متوازن للحفاظ عليهما، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

5 مشروبات يمكنك تناولها طوال اليوم (قبل وبعد كل وجبة) لزيادة طاقتك والحفاظ على نشاطك: 1- عصائر الخضراوات

من الأفضل أن تبدأ يومك بعصير أخضر صحى، خاصة إذا كنت لم تحصل على نوم جيد ليلًا، حيث إن العصائر المصنوعة من الخضراوات منخفضة السكر وغنية بالألياف وتجعلك تشعر بالانتعاش، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة وغنية بالحديد بما يساعد بمحاربة التعب والإنهاك، حيث بإمكانك صنع مزيج رائع من نصف حبة أفوكادو مع شريحتين من الأناناس ومن 10-12 ورقة سبانخ وحبة موز مع نصف كوب ماء جوز الهند.

2- تناول القهوة المقاومة للرصاص

فهى تساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول القهوة العادية وتعزز مستويات الطاقة وتحسين قدرة الجسم على التحمل أيضًا.

3- تناول ماء جوز الهند قبل الغداء

ماء جوز الهند محمّل بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات، كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم الذي يساعد على توازن مستويات السوائل في الجسم وينظم عمل الجهاز العصبي.

4- تناول الشاي الأخضر بعد الغداء

إذا كنت لا تزال تشعر بالكسل، يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر بعد الغداء، فهو غنى بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى والتي توفر طاقة فورية وتخفف التوتر، حيث يعتقد الخبراء بأن تناول كوبًا من الشاي الأخضر يوفر دفعة مستدامة للطاقة وتعزيز القوة العقلية مقارنة بأي مشروب ساخن آخر.

5- تناول الحليب مع الكركم بعد العشاء

أنهي يومك بتناول الحليب الذهبي وهو عبارة عن خليط من اللبن مع الكركم، حيث إنه مشروب غنى بمضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتعزيز المناعة وإدارة مستويات القلق وتحسين نوعية النوم.