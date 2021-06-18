الظاهرة تزداد بين الأمن التركي.. انتحار 15 شرطيا خلال 25 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس اتحاد الأمن في تركيا، الخميس، عن انتحار 15 شرطيا خلال 25 يومًا فقط.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فاروق سَزَرْ، رئيس الاتحاد المذكور، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، بعد ظهور 4 حالات انتحار لضباط شرطة خلال الأيام الست الماضية، ما خلق حالة من الجدل في البلاد، وفق الصحيفة المذكورة.

وأوضح رئيس الاتحاد أن "بيانات حالات انتحار ضباط الشرطة كانت مخفية إلى حد كبير خلال الفترات الماضية، لكن الآن نحن في عصر المعلومات، ويمكن الحصول على أي معلومة بأي وقت".

وتابع سزر موضحًا أنهم عندما أسسوا اتحاد الأمن، كانت مهمتهم الأولى هي التحقيق في سبب حالات الانتحار، مشيرًا أن معدل الانتحار بين أفراد الشرطة ارتفع خلال الفترة الماضية، حيث انتحر 15 شرطيا خلال 25 يوما.

وزاد قائلا "وفي 2013 انتحر 57 من ضباط الشرطة. وفي 2018 و2019 انخفض هذا الرقم بشكل طفيف إلى 53"، مشددًا على أن "ظروف العمل المكثفة وغير النظامية في الشرطة هي أحد عوامل الانتحار"

وفي تأكيد منهم لضغط عمل ضباط الشرطة تابع رئيس الاتحاد قائلا "يتم إرسال 15 شخصًا إلى المهمة التي يقوم بها ثلاثة أشخاص. يتم إرسالهم إلى عمل غير ضروري. بينما يعمل موظف حكومي عادي 160 ساعة، يعمل ضابط الشرطة 240 ساعة على الأقل، وهناك ضباط شرطة يعملون 400 ساعة".

كما بين كذلك أن "سوء الإدارة أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حالات الانتحار في الشرطة".

يذكر أن أعباء كثيرة وضعت على جهاز الشرطة في تركيا منذ انطلاق الحملات الأمنية ضد المعارضين وأعضاء جماعة رجل الدين فتح الله غولن، بعد عام 2016 الذي شهد مسرحية انقلابية.