شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للبنجر فى نظامك الغذائى.. يتحكم فى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنجر له فوائد صحية عديدة، غني بالعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، تتراوح الفوائد الصحية لجذر البنجر بين تقليل الالتهاب إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، وهنا نتعرف على فوائد صحية لتناول البنجر،وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

تقليل الالتهاب

غني بالخصائص المضادة للالتهابات، البيتالين هو المركب الذي يعطي البنجر صبغة حمراء غنية يحتوى على وفرة من النترات التي تعمل أيضا كمركب مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل الالتهاب عن طريق إزالة المركبات الضارة من مجرى الدم.