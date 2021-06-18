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شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية للبنجر فى نظامك الغذائى.. يتحكم فى ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - البنجر له فوائد صحية عديدة، غني بالعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، تتراوح الفوائد الصحية لجذر البنجر بين تقليل الالتهاب إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، وهنا نتعرف على فوائد صحية لتناول البنجر،وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
تقليل الالتهاب
غني بالخصائص المضادة للالتهابات، البيتالين هو المركب الذي يعطي البنجر صبغة حمراء غنية يحتوى على وفرة من النترات التي تعمل أيضا كمركب مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل الالتهاب عن طريق إزالة المركبات الضارة من مجرى الدم.
يتحكم في ضغط الدم
يساعد البنجر في خفض ضغط الدم عن طريق تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، الذي يوسع الأوعية الدموية ونتيجة لذلك يحسن تدفق الدم ويساعد في خفض ضغط الدم، له تأثير أقوى على ضغط الدم الانقباضي، يساعد في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية وأمراض القلب.
يساعد على منع السرطان
يمتلك البنجر القدرة على وقف النمو غير الصحي للخلايا السرطانية بسبب طبيعته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يمنع جذر البنجر تكوين المواد المسرطنة ويزيد من إنتاج إنزيمات الجسم والخلايا المناعية التي تساعد على محاربة السرطان.
فقدان الوزن
يمكن أن يكون البنجر منخفض السعرات الحرارية وعالي المحتوى المائي بالتأكيد أفضل صديق لك إذا كنت شخصًا يحاول تقليل الوزن، نظرا لأن جذر البنجر يحتوي أيضًا على كميات معتدلة من البروتين والألياف ، فهو يعزز فقدان الوزن عن طريق جعلك تشعر بالشبع وانخفاض الشهية.
يحمي الكبد
غني بفيتامين أ وفيتامين ب، فالبنجر لديه القدرة على منع الكبد من الإجهاد التأكسدي وأي نوع من الالتهابات، إلى جانب هذا البنجر يعزز أيضًا قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم أو التخلص منها.