15 مكملا غذائيا ينبغى على الرجال تناولها للحفاظ على صحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية من الطعام الذي تتناوله، ولكن النظام الغذائى العادى لا يلبى كافة احتياجات الجسم من العناصر الغذائية، ووفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوريجون بأمريكا، فإن 75% من الرجال لا يتناولون الكمية اليومية الموصى بها من الفاكهة، و80% لا يأكلون ما يكفي من الخضار، وهذا يعنى أن 94% لا يستوفون الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين د، والنصف لا يحصل على ما يكفى من الماغنسيوم و44% لا يحصلون على ما يكفى من الكالسيوم.

يمكن أن يكون لذلك عواقب صحية خطيرة، حيث تتكيف أجسامنا مع الشيخوخة، وكشف الخبراء عن المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد الرجال في سد الثغرات.. تعرف عليها في السطور القادمة.





هذه هي أفضل طريقة للتأكد من أنك تحصل على غالبية المغذيات الدقيقة والمعادن التي تحتاجها في حبة واحدة فقط، وفقا لما يقوله ييرال باتيل، طبيب معتمد في الطب التجديدي لمكافحة الشيخوخة وطب الأسرة في نيوبورت بيتش، كاليفورنيا: "الأنظمة الغذائية الحالية مع قيودها واستثناءاتها المختلفة لا تسمح لنا بالحصول على جميع المعادن والعناصر الغذائية التي نحتاجها فقط من الأطعمة التي نتناولها".

يعاني معظمنا من نقص في "فيتامين أشعة الشمس"، والذي سمي بهذا الاسم لأن أجسامنا تفرزه بشكل طبيعي عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، يُعتقد أنه يحمي من عدة أنواع من السرطان وهو ضرورى لعظام قوية، وهو مصدر قلق خاص مع تقدمنا ​​في العمر.

وقالت نيكول أفينا أستاذة مساعدة في علم الأعصاب في كلية ماونت سيناي للطب: "صحة العظام مهمة لكل من النساء والرجال، على الرغم من أننا نميل إلى سماع المزيد عنها باعتبارها قضية تخص المرأة، موضحة أن الرجال معرضون أيضًا لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالعظام ، بما في ذلك هشاشة العظام. فيتامين (د) مهم لأنه يساعد في الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق ويحسن امتصاص الجسم للكالسيوم.

تعتبر فيتامينات ب ضرورية لإنتاج الطاقة، وفيتامين ب 12 مهم بشكل خاص لوظيفة الدماغ، تقول الدكتورة أفينا: "إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين ب 12 فسوف تشعر بالخمول، ومع تقدمنا ​​في العمر، قد نحتاج إلى تناول مكملات فيتامين ب 12 للحصول على الكمية الموصى بها. غالبًا ما نواجه صعوبة أكبر في امتصاص فيتامين ب 12 الذي نحصل عليه من الطعام."

الحصول على ما يكفي من الألياف أمر مهم للجميع، ومع ذلك يحتاج الرجال إلى الحصول على معظم الألياف للمساعدة في الحفاظ على حركة الأمعاء، ويمكن أن تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول، وقد تساعدك أيضًا على التحكم في نسبة السكر في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكر.

قالت هايدي موريتي أخصائية تغذية: "إذا كان هناك معدن واحد يحتاجه الجميع تقريبًا فهو الماغنسيوم، وتشير بعض الأبحاث إلى أن 70% من الأمريكيين يقصرون، وهذا قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وقلة النوم، وتقلبات المزاج، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب."

الماغنسيوم مهم بشكل خاص للرجال لأنه يساعد على إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي ينخفض ​​مع تقدم العمر، حيث يبدأ معظم الرجال انخفاض في هرمون التستوستيرون في سن الثلاثين تقريبًا، مع فقدان هرمون التستوستيرون يأتي انخفاض القدرة على التحمل، وفقدان كتلة العضلات وانخفاض مستويات الطاقة، وقد أظهرت الأبحاث أن مكملات المغنيسيوم تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون وتقلل من خطر إصابة الرجال بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تصبح صحة العظام أولوية بعد سن الأربعين عندما تبدأ كثافة العظام في الانخفاض، يمكن أن تساعد مكملات الكالسيوم في خدمة أغراضًا عديدة في الجسم ، ولكنه ضروري لعظام قوية، ومن المهم الحصول على كمية كافية من فيتامين د مع الكالسيوم، لأن د يتيح امتصاص الكالسيوم.

(Conenzyme Q10) هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يولدها الجسم للحفاظ على صحة الخلايا وتعمل بشكل صحيح، وتنخفض المستويات مع تقدمنا ​​في العمر ، وقد ارتبط نقص CoQ10 بعدد من الأمراض، وأكدت دراسة صادرة عام 2018 أن تناول CoQ10 قد يحسن وظائف القلب ويحسن أعراض الأمراض التنكسية العصبية.

8- زيت السمك

تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 مفيدة للقلب وقد تقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم، يمكن أن تسبب أحماض أوميغا 3 الدهنية انخفاضًا كبيرًا في الدهون الثلاثية، وضغط الدم، والجلطات الدموية، وتكوين اللويحات، والالتهابات ، وكلها عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

من المرجح أن يرى الأشخاص المصابون بالاكتئاب والقلق تحسنًا إذا بدأوا في تناول مكملات أوميجا 3 بالإضافة إلى ذلك، تساعد أوميجا 3 في منع التنكس البقعي، الذي يمكن أن يتسبب في ضعف البصر والعمى.

يقول لورانس هوبرمان، طبيب أمراض الجهاز الهضمي المعتمد في سان أنطونيو، تكساس: "البروبيوتيك مفيد لكل من الرجال والنساء من جميع الأعمار للحفاظ على صحة الميكروبيوم ووظيفة المناعة، ومع تقدم الرجال في العمر، فإنهم يحتاجون إلى المزيد لتجنب مشاكل المسالك البولية ودعم البروستاتا، وقد ثبت أن البروبيوتيك يقلل من خطر التهاب البروستاتا المزمن وكذلك علاج تضخم البروستاتا الحميد".

10- الزنك

يساعد الزنك جهاز المناعة في الجسم على محاربة البكتيريا والفيروسات، والأهم من ذلك بالنسبة للعديد من الرجال، إنه ضروري للأعضاء التناسلية الذكرية لأنه يساعد في إنتاج هرمون التستوستيرون والبرولاكتين، تم ربط نقص الزنك بضعف الانتصاب.

يلعب اليود دورًا كبيرًا في صحة الغدة الدرقية، فهو المنظم المركزي لعملية التمثيل الغذائي، وبدون اليود الكافي، لن تعمل بشكل جيد. وعلى الرغم من أنك بحاجة إلى كمية كافية من اليود فلا تتناول جرعات كبيرة دون إشراف طبيبك.

يعتبر تناول البروتين الكافي أمرًا ضروريًا للحفاظ على العضلات الخالية من الدهون، مما يحافظ على نشاط التمثيل الغذائي مع تقدمنا ​​في العمر، إذا كنت لا تحصل على ما يكفي ، فقد ترغب في النظر بشأن تناول مكمل البروتين النباتي، والذي يميل إلى أن يكون أسهل في الهضم من التركيبات التي تحتوي على مصل اللبن.

فيتامين سي ضروري لدعم جهاز المناعة وإنتاج الكولاجين، الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين C هي 90 مجم للرجال البالغين ، بينما الحد الأعلى هو 2000 مجم.

قد يكون لديك نقص في فيتامين ب هذا ، المعروف أيضًا باسم الثيامين، تقول أرييل ليفيتان، طبيبة الطب الباطني في شيكاغو: "هذا فيتامين أساسي غالبًا فالثيامين هو مفتاح الأداء الأمثل للدماغ والأعصاب".

بمرور الوقت تتضاءل قدرة أجسامنا الطبيعية على إنتاج الكولاجين، لذا من الجيد التفكير في المكمل، مكملات الكولاجين يمكن أن تخفف الألم عن طريق مكافحة الشيخوخة والتهاب المفاصل.