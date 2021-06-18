اعرف أسهل طريقة ريجيم صحى ونصائح تساعدك على إنقاص الوزن

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القاهرة - سامية سيد - ريجيم إنقاص الوزن من أهم الأهداف التي يسعى الكثير من الناس لتحقيقها، ويمكن أن تساعدك نصائح النظام الغذائي الصحى هذه على تحقيق نجاح دائم في إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على نصائح لريجيم صحى تساعدك في إنقاص الوزن، وفقاً لموقع " helpguide".



ريجيم انقاص الوزن

ريجيم صحى لإنقاص الوزن

الريجيم الصحى هو أفضل نظام غذائى يساعدك لإنقاص الوزن، والمفتاح هو أن تأكل أقل وتمارس الرياضة بشكل أكثر، ويعتقد البعض أن قلة الدهون هي الطريقة الوحيدة لإنقاص الوزن، بينما يعتقد البعض الآخر أن الاستغناء عن الكربوهيدرات هو الحل، لكن لا يوجد نظام غذائى واحد يناسب الجميع لفقدان الوزن بشكل صحى ودائم، وكذلك فإن فقدان أحد العناصر الغذائية الأساسية قد يؤثر على صحة جسمك على المدى البعيد، لأن أجسامنا تستجيب بشكل مختلف للأطعمة المختلفة، اعتمادًا على العوامل الوراثية والعوامل الصحية الأخرى.

وعلى الرغم من عدم وجود حل سهل لفقدان الوزن، إلا أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتطوير علاقة صحية مع الطعام، والحد من المحفزات العاطفية للإفراط في تناول الطعام، وتحقيق وزن صحي.



ريجيم انقاص الوزن

نصائح ريجيم صحى لإنقاص الوزن

-خفض السعرات الحرارية

يعتقد بعض الخبراء أن التحكم الناجح في وزنك يعود إلى معادلة بسيطة: إذا تناولت سعرات حرارية أقل مما تحرق، فإنك تفقد الوزن.

وعندما تقلل من السعرات الحرارية، قد تفقد الوزن في الأسابيع القليلة الأولى، ثم يتغير شيء ما وتتباطأ عملية الأيض أو حرق الدهون، لذلك ، من أجل الاستمرار في إنقاص الوزن كل أسبوع، عليك الاستمرار في خفض السعرات الحرارية.

-قاطع الكربوهيدرات

هناك طريقة مختلفة لفقدان الوزن وهى مراقبة الطريقة التي تتراكم بها الدهون في الجسم بعد تناول الكربوهيدرات - لا سيما دور هرمون الأنسولين.

عندما تأكل وجبة، تدخل الكربوهيدرات من الطعام إلى مجرى الدم على شكل جلوكوز من أجل الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، يحرق جسمك دائمًا هذا الجلوكوز قبل أن يحرق الدهون من الوجبة.

إذا كنت تتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات (الكثير من المكرونة أو الأرز أو الخبز أو البطاطس المقلية، على سبيل المثال) فإن جسمك يطلق الأنسولين للمساعدة في تدفق كل هذا الجلوكوز إلى الدم.

بالإضافة إلى تنظيم مستويات السكر في الدم ، يقوم الأنسولين بأمرين: يمنع الخلايا الدهنية من إطلاق الدهون ليحرقها الجسم كوقود (لأن أولويته هي حرق الجلوكوز) ويخلق المزيد من الخلايا الدهنية لتخزين كل ما لديك والنتيجة هي زيادة وزنك ويحتاج جسمك الآن إلى مزيد من الوقود ليحرق، لذلك تأكل أكثر نظرًا لأن الأنسولين لا يحرق سوى الكربوهيدرات ، فأنت تشتهي الكربوهيدرات وهكذا تبدأ حلقة مفرغة من تناول الكربوهيدرات واكتساب الوزن.

من أجل إنقاص الوزن، يجب عليك كسر هذه الحلقة عن طريق تقليل الكربوهيدرات.

قاطع الدهون الضارة

يجب التقليل من الدهون الضارة فى طعامنا أو وقفها نهائياً، وليست كل الدهون سيئة، حيث يمكن للدهون الصحية أو الجيدة أن تساعدك على التحكم في وزنك، وكذلك إدارة حالتك المزاجية ومحاربة التعب.

يمكن للدهون غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو والمكسرات والبذور وحليب الصويا والتوفو والأسماك الدهنية أن تساعدك على الشعور بالشبع، في حين إن إضافة القليل من زيت الزيتون اللذيذ إلى طبق من الخضار، على سبيل المثال، يمكن أن يسهل تناول طعام صحى.

اتبع حمية البحر الأبيض المتوسط

يركز نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي على تناول الدهون الجيدة والكربوهيدرات الجيدة إلى جانب كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون - وكميات قليلة من اللحوم والجبن.