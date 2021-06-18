شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات حيوية طبيعية.. تخلص من الالتهابات البكتيرية عبر هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم المضادات الحيوية بشكل شائع في علاج الالتهابات البكتيرية، ولكن بسبب سوء الاستخدام والاستخدام غير الصحيح، أصبحت العديد من البكتيريا اليوم مقاومة لهذه الأدوية، علاوة على ذلك، تأتي العديد من المضادات الحيوية أيضًا مع آثار جانبية يمكن أن تلحق الضرر أحيانًا بأعضاء مثل الكبد والكلى، لذلك ، يبحث الكثير من الناس اليوم عن بدائل طبيعية لهذه الأدوية.

هناك العديد من العلاجات المنزلية والأطعمة التي تعمل كمضادات حيوية طبيعية، لذلك، بدلاً من تناول الأدوية، يمكنك محاولة إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي لتكون في مأمن من العديد من الالتهابات البكتيرية.

هذه المكونات لا يمكنها منع هذه الالتهابات البكتيرية فحسب وفقا لتقرير موقع "healthsite" ، بل تساعدك أيضًا على محاربة مسببات الأمراض، وتعمل هذه المضادات الحيوية الطبيعية على تقليل الالتهاب وزيادة وجود البكتيريا الجيدة الواقية.

وإليك بعض العلاجات المنزلية التي تعمل كمضادات حيوية طبيعية:

الزنجبيل

واحد من أفضل الأطعمة المضادة للبكتيريا والالتهابات التي يمكنك العثور عليها، حيث يحتوي على مكونات مثل جينجيرول، تربينويدس، شوجول، زيرومبون وزينجرون بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد القوية ذات الخصائص المضادة للميكروبات، يمكن أن يساعدك على محاربة العديد من سلالات البكتيريا بشكل فعال.

يمكنك مضغه بعد وجبات الطعام كمعطر للفم، كما يمكن بشر بعضًا منه على السلطات، ويمكنك أيضًا إضافة بعض منه إلى فنجان الشاي الخاص بك في الصباح.

البصل والثوم

البصل مصدر غني لمركبات الكبريت العلاجية المسماة cysteine ​​sulphoxides بالإضافة إلى احتوائه على مركبات الفلافونويد التي لها تأثيرات مذهلة من المضادات الحيوية.

يحتوي البصل على الأليسين ، الذي يمكنه محاربة العديد من سلالات البكتيريا بشكل فعال، ومع ذلك ، يمكن أن يوقف الثوم مسببات الأمراض المسؤولة عن الالتهابات الشائعة.

العسل

العسل مفيد لمحاربة مسببات الأمراض، لكن عسل مانوكا أقوى من الأصناف الأخرى، هذا العسل موطنه الأصلى نيوزيلندا، لها خصائص مذهلة من المضادات الحيوية ومضادة للبكتيريا والميكروبات، ولكن لا يجب إعطاؤه للرضع.