شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أسباب انتشار رائحة الفم الكريهة عند طفلك.. أبرزها التهاب اللوزتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر رائحة الفم الكريهة عند الأطفال فجأة وغالبا دون معرفة السبب، وتبحث الأم عادة عن السبب الرئيسى عند الطفل لمنع حدوث مضاعفات من الإصابة بأى عدوى فطرية من الممكن أن تصل إلى الحلق والمعدة.

ووفقا لموقع "health line" الطبى هناك الكثير من الأمهات اللاتى يعانين من رائحة الفم الكريهة عند أطفالهن، دون معرفة السبب الرئيسى وراء هذه الرائحة التى تزعج الجميع، فهناك أسباب عرضية بسبب قلة النظافة الشخصية، وأسباب أخرى تعود للإصابة بأمراض بعينها تسبب هذة الرائحة.

وأضاف التقرير الطبى على الموقع أن أسباب رائحة الفم الكريهة عند الأطفال هى:

1 تسوس الأسنان المزمن دون علاج بعد إهمال أسنان الطفل لفترات طويلة .

2 تراكم الطعام فى الفم دون غسل الأسنان وتنظيفها جيدا.

3 التهاب اللوزتين والذى عادة ما يصيب الطفل كثيرا على مدار العام .

4 وجود اللحمية والتى تؤثر مباشرة على رائحة الفم .

5 حساسية الأنف المزمنة.

6 فطريات الفم والتى تظهر فى صورة قرح بيضاء فى بعض الأحيان .

7 جفاف الفم نتيجة اضطرابات إفراز اللعاب.

8 التهابات اللثة أو اللسان.

ونصح التقرير الطبى بضرورة العناية بنظافة الأطفال جيدا حتى لا نصل لمرحلة الرائحة الكريهة وانتشار البكتيريا والفطريات فى الفم، وقال إن استشارة الطبيب المختص سريعا عند وجود الرائحة فى فم الطفل هى أولى درجات العلاج والوصول إلى حلول ومنع المضاعفات، وأوضح أنه فى حالة استمرار هذة الرائحة لابد من الكشف عن السبب الرئيسى الذى يكمن عادة فى التهاب اللوزتين عند الكثير من الأطفال.

كما وجه التقرير بضرورة الحفاظ على نظافة أسنان الطفل منذ الصغر بالتنظيف المستمر بالفرشاة الخاصة به ، ومنع الوصول إلى انتشار الفطريات فى فمه والخروج برائحة كريهة تسبب له ألم فى بعض الأحيان .