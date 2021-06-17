لندن تدق ناقوس الخطر من العملات المشفرة.. تحذير من الإفلاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت أكبر جهة للرقابة المالية في أوروبا، رسالة تحذيرية إلى المتعاملين بالعملات المالية المشفرة، بأنهم قد يتعرضوا للإفلاس التام.

وحذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، الخميس، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وقالت "سلطة السلوك المالي" (اف سي آيه)، الجهة الوحيدة المخولة حق تنظيم الخدمات المالية داخل المملكة المتحدة، إن 2.3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1.9 مليون العام الماضي.

وفي الوقت نفسه اعتبر 38% من المتداولين بالعملات الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47% العام الماضي، "بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملا أو بديلا للاستثمارات السائدة"، وفق ما قالت الهيئة في بيان، حسب وكالة فرانس برس.

وازدهرت الأسواق المالية في لندن، خلال العقود الأربعة الماضية لتصبح عاصمة المملكة المتحدة المركز الأوروبي البارز للإقراض والتجارة والاستثمار، وذلك قبل خروجها من الاتحاد الأوروبي.

خسارة كل الأموال

وأوضح شيلدون ميلز المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة في الهيئة: "أن البحث يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد بالأصول المشفرة بين العملاء في المملكة المتحدة".

لكنه حذر من أنه "إذا استثمر المستهلكون في هذه الأنواع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مستعدين لخسارة كل أموالهم".

وشهدت العملة الرقمية الرئيسية "البيتكوين" تقلبات هائلة خلال العام الماضي.

فقد بدأت بالارتفاع عام 2019 ووصلت قيمتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي الى 20 الف دولار، لتتابع مسيرة الارتفاع الى 65 ألف دولار في أبريل/نيسان الماضي.

ومنذ ذلك الحين عادت عملة "البيتكوين" إلى التراجع حيث يتم التداول بها الآن عند 40 ألف دولار.

تقلبات جديدة

وأشارت سوزانا ستريتر كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة "هارغريفز لانسدون" إلى أن "هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة في حالة تأهب، حيث تتنبه لخطر جديد بعد أن أظهرت أبحاثها أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا مشفرة ارتفع بأكثر من الخمس في عام واحد فقط".

وأضافت: "التقلبات والانعطافات في عالم العملات المشفرة لم تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة".

نزوح التدفقات

وأظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية، الإثنين الماضي، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لثاني أسبوع على التوالي وأن عملة الإيثر سجلت نزوحا قياسيا للتدفقات مع اتخاذ المؤسسات الاستثمارية خطوة إلى الوراء.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من العملات المشفرة 21 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 11 يونيو/ حزيران. ومنذ منتصف مايو/ أيار بلغ مجمل التدفقات النازحة 267 مليون دولار تمثل 0.6% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.

وسجلت الإيثر أكبر حصة في نزوح التدفقات الأسبوع الماضي وبلغت 12.7 مليون دولار.

وأشارت بيانات كوين شيرز إلى أن نزوح التدفقات من بتكوين تراجع الأسبوع الماضي إلى 10 ملايين دولار وهو أقل كثيرا من المستوى القياسي في الأسبوع السابق البالغ 141 مليون دولار. وقفز نشاط التداول في منتجات العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم 43 بالمئة عن الأسبوع السابق.