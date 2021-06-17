شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف حالة إصابة بالفطر الأخضر بالهند.. ما أعراضه وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الهند معركة ضد فيروس كورونا الجديد في الموجة الثانية الشرسة، كما شهدت حالات الفطريات السوداء التي تُعرف أيضًا باسم داء الفطر المخاطي. ومؤخرا تم اكتشاف حالة فطر أخضر لرجل يبلغ من العمر 34 عامًا مصاب بعدوى الفطريات الخضراء في إندور في ولاية ماديا براديش، وتم نقله إلى مومباي عن طريق الإسعاف الجوي لتلقي العلاج، وفقا لتقرير موقع "thehealthsite".



الفطر الأخضر

ما هو الفطر الاخضر؟

الفطر الأخضر، المعروف أيضًا باسم داء الرشاشيات، هو حالة صحية خطيرة يعاني فيها المريض المصاب من ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف الأنف غير المبرر.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

الأفراد الذين يعانون من أي نوع من أنواع التهابات أو أمراض الرئة وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة هم أكثر عرضة للإصابة بالرشاشيات.

أعراض الفطريات الخضراء

الأعراض المبكرة للفطر الأخضر

نزيف من الأنف.

ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة (حمى شديدة).

الضعف الشديد أو التعب.

فقدان الوزن غير المبرر.

فطر أخضر

كيف تحافظ على سلامتك - تدابير وقائية

فيما يلى بعض التدابير الوقائية التي تحتاج إلى اتخاذها للبقاء في مأمن من الفطريات الخضراء: