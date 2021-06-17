شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أوجه تشابه بين فيروس كورونا ونوبات الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتداخل أعراض فيروس كورونا في بعض الأحيان مع بعض الأمراض الشائعة خصوصا الأمراض التنفسية، ومن أشهر هذه الأمراض الربو الذي تتشابه أعراض الإصابة به مع الإصابة بفيروس كورونا، حيث تتصاعد موجات الالتهاب في الشعب الرئوية لتنتج سدة رئوية وضيقا فى التنفس، يشبه ذلك العرض المصاحب للإصابة بالوباء العالمى المنتشر حديثا.

يمكن وصف الربو بأنه مرض التهابي يصيب الشعب الهوائية في رئتيك، ويمكن أن تحدث هذه الحالة بسبب الحساسية والعوامل البيئية مثل التلوث والغبار وحبوب اللقاح، وهناك أعراض معينة لفيروس كورونا والربو تتداخل مع بعضها البعض ، و فيما يلي سبعة أوجه تشابه بين فيروس كورونا الربو وفقا لموقع " healthsite".





إعياء سعال مصاحب بصفير ضيق التنفس التهاب الحلق فقدان الشهية سيلان الأنف ضيق الصدر

قد يظهر كل من فيروس كورونا والربو أعراضًا مثل:كيف تتحقق من الفارق بين فيروس كورونا والربو

إذا كنت تعاني من الحمى، فقد تكون مصابًا بـ كورونا، بجانب الأعراض السابقة، الحمى هي أحد أعراض كورونا المدرجة، ولكنها ليست مدرجة كأحد أعراض الربو.

نصائح لمرضى الربو

فيما يلي بعض الاحتياطات التي يجب على المصابين بالربو اتخاذها:

لا تغامر بالخروج في الأماكن المزدحمة وتجنب التجمعات الاجتماعية في المنزل خلال هذه الأوقات غير المسبوقة.

تجنب الاتصال بالمرضى.

حافظ على مسافة اجتماعية وارتدِ قناعًا وعقم يديك، ويوصى أيضًا بغسل اليدين من وقت لآخر.

احتفظ بالدواء وجهاز الاستنشاق في متناول يدك.

إذا كنت تعاني من أي تغيرات غير طبيعية في الجسم أو أعراض كورونا مثل الحمى أو فقدان الشم والتذوق ، فاستشر طبيبك وابدأ علاجك على الفور.

تجنب محفزات الربو مثل استخدام العطور أو البخاخ.

ابتعد عن الحيوانات الأليفة.

قم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل أسطح العمل والحنفيات والأحواض والمراحيض ومقابض الأبواب.

سيشعر مرضى الربو بالتوتر والذعر والقلق، وبالتالي ، يجب عليهم ممارسة اليوجا والتأمل للبقاء خالين من الإجهاد.

احتفظ بمفكرة يومية عن مسببات الربو لديك والأعراض التي تعاني منها، سيكون هذا مفيدًا لك في تجنب المحفزات في المستقبل القريب.