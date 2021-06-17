شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من دهون البطن فى 5 خطوات؟ أكثر من الماء وتناول البروتينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دهون البطن التي يطلق عليها الدهون الحشوية من أكثر أنواع الدهون ضرراً في الجسم، والتي تقع على مقربة شديدة من الأعضاء الداخلية في الجسم ، مثل الكبد والأمعاء، لذا فقد تتداخل مع عمليات مختلفة وتعمل على إعاقة إنتاج الأنسولين، وبالتالي تكون مؤشرا للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وطبقا لتقرير بموقع اكسبريس، فإن النظام الغذائي الغني بمجموعة غذائية معينة هو المفتاح لتقليل دهون البطن، فهناك عدة أطعمة تساعدك على التخلص من تلك الدهون العنيدة التي تؤثر على مظهرك الخارجي وتصيبك بالعديد من المضاعفات الطبية.

وأوضح التقرير عدة طرق تساعدك في خفض الدهون بالبطن:1.المشروبات الدافئة

احرص على تناول المشروبات الدافئة مثل القرفة والينسون والزنجبيل التي تعمل على خفض الدهون الحشوية.

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بأنواعها مثل تمارين المقاومة التي تعمل على شد عضلات البطن أو تمارين "الكارديو" مثل الجرى والمشى السريع وقفز الحبل.

3. نظام غذائى غنى بالألياف

الألياف كربوهيدرات معقدة مشتقة من النباتات، حيث تشير أحدث الأبحاث إلى أن تناول ما يكفي من الألياف يمكن أن يكون مفتاحًا لتقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية مختلفة بالإضافة إلى مساعدتك على فقدان الدهون.

4. اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين

اتبع نظامًا غذائيًا عالي البروتين عالي الجودة، لتقليل دهون البطن، حيث تمنحك البروتينات الشعور بالشبع وبالتالي تجنبك اكتساب سعرات حرارية كبيرة.

5. الإكثار من الماء

احرص على تناول الماء بكثرة فقد يكون تناولها قبل الوجبات فعالًا للغاية لأنه يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويجعلك تقلل من تناول السعرات الحرارية.