شكرا لقرائتكم خبر عن حاسب من الجفاف فى الصيف.. اشرب الكثير من السوائل وتجنب التعرض للشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الجفاف أثناء الطقس الحار والرطوبة ويمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بمشاكل صحية مثل ضربة الشمس، ولكن كيف تعرف أنك مصاب بالجفاف؟ وما هي العلامات والأعراض التي تدل على إصابتك بالجفاف، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- ما هي أعراض الجفاف التي يجب البحث عنها؟

1- الشعور بالعطش الشديد

2- الصداع

3- الشعور بالتعب

4- جفاف الشفاه أو جفاف الفم أو العينين

5- تغير لون البول إلى الأصفر الداكن

6- الدوخة والارتباك

7- فقدان الشهية والشعور بالغثيان

8- التعرق المفرط والجلد الشاحب والرطب

9- تقلصات في الذراعين والساقين والمعدة

10- سرعة التنفس أو نبضات القلب

11- ارتفاع في درجة حرارة الجسم

ويعتبر الطقس الحار عامل رئيسي للإصابة بالجفاف، كما أن الأطفال الصغار وكبار السن هم أكثر عرضة لهذه المشكلة.

يمكن للحالات المزمنة أيضًا أن تسبب الجفاف مثل الإصابة بالإسهال ومتلازمة القولون العصبي بالإضافة إلى الإفراط بممارسة الرياضة ما ينتج عنه التعرق أكثر.

- فيما يلى.. نصائح للوقاية من الجفاف والحفاظ على رطوبة الجسم خاصة في فصل الصيف:

1- لتقليل خطر الإصابة بالجفاف يجب عليك شرب الكثير من السوائل خاصة الماء.

2- دمج السوائل في نظامك الغذائي خاصة الغنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لعمل الجسم مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والكلوريد.

3- يفضل تناول العصائر والمشروبات منخفضة السكر.

4- يمكن للصيدلي أن يوصي أيضًا بشرب أكياس معالجة الجفاف عن طريق الفم بعد خلطها بالماء.

5- محاولة تخفيف الملابس أو ارتداء ملابس قطنية.

6- محاولة الجلوس في غرفة أكثر برودة.