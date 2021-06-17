تعرف على تحليل الدهون الثلاثية فى الدم وأهمية إجرائه

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القاهرة - سامية سيد - تحليل الدهون الثلاثية في الدم أو لوحة الدهون من التحاليل الهامة التي تعتبر ضمن الفحوصات اليومية التى يمكن إجراؤها لقياس كمية الدهون الثلاثية في الدم، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الدهون الثلاثية فى الدم وأهمية إجرائه، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

الدهون الثلاثية هي واحدة من عدة أنواع من الدهون في الدم، والأنواع الأخرى من الدهون هي كوليسترول LDL "الضار" والكوليسترول HDL "الجيد".

من المهم معرفة مستوى الدهون الثلاثية لديك، خاصةً إذا كنت مصابًا بداء السكري، أو تعاني من زيادة الوزن أو تدخن، أو غالبًا ما تكون غير نشيط.

قد تعرضك المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية لخطر أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

هذا الاختبار جزء من مجموعة من اختبارات الكوليسترول والدهون في الدم تسمى لوحة البروتين الدهني الصائم، أو لوحة الدهون.

يوصى بهذا التحليل لجميع البالغين مرة واحدة على الأقل كل 5 سنوات، أو على النحو الموصى به من قبل الطبيب.

تساعد معرفة مستوى الدهون الثلاثية مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في اقتراح تغييرات صحية في نظامك الغذائي أو نمط حياتك.

إذا كان لديك نسبة عالية من الدهون الثلاثية إلى عالية جدًا، فمن المرجح أن يصف طبيبك أدوية لخفض الدهون الثلاثية أو كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

لماذا أحتاج لتحليل الدهون الثلاثية فى الدم؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار كجزء من الفحص الروتيني، قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو نادراً ما تمارس الرياضة أو كنت تعاني من أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

إذا كنت تتناول أدوية لخفض الكوليسترول، فقد تخضع لهذا الاختبار لمعرفة مدى نجاح علاجك.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

سيطلب طبيبك اختبارات فحص LDL و HDL والكوليسترول الكلي.

ماذا تعني نتائج تحليل الدهون الثلاثية؟

المستويات الطبيعية للدهون الثلاثية أقل من 150 مجم / ديسيلتر.

فيما يلي كيفية تصنيف الأرقام الأعلى:

150 إلى 199 مجم / ديسيلتر: ارتفاع حدّي

200 إلى 499 مجم / ديسيلتر: مرتفع

500 ملجم / ديسيلتر وما فوق: مرتفع جدًا

إذا كان لديك مستوى مرتفع من الدهون الثلاثية، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يعني مستوى الدهون الثلاثية فوق 150 مجم / ديسيلتر أيضًا أنه قد يكون لديك خطر متزايد للإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

يمكن أيضًا أن تحدث مستويات عالية من الدهون الثلاثية بسبب أمراض أو حالات وراثية معينة.

إذا كان مستوى الدهون الثلاثية لديك أعلى من 200 مجم / ديسيلتر، فقد يوصي طبيبك بما يلي:

-فقدان الوزن

-قلل من الأطعمة الغنية بالدهون التي تحتوي على دهون مشبعة هذه هي الدهون الحيوانية الموجودة في اللحوم والزبدة والحليب كامل الدسم.

-قلل من الدهون المتحولة، والتي توجد في العديد من الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس والبسكويت

-قلل من المشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل الصودا

-توقف عن التدخين

-تحكم في ضغط الدم

-تمرن لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم، 5 أيام في الأسبوع

-قلل السعرات الحرارية من الدهون في نظامك الغذائي إلى 25٪ إلى 35٪ من إجمالي ما تتناوله

إذا كانت نسبة الدهون الثلاثية لديك مرتفعة للغاية - أعلى من 500 مجم / ديسيلتر - فقد يكون لديك خطر إضافي للإصابة بمشاكل في البنكرياس.

كيف تستعد لتحليل الدهون الثلاثية؟

إذا أجريت هذا الاختبار كجزء من فحص الكوليسترول، فلن تحتاج إلى تناول أو شرب أي شيء سوى الماء لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل الاختبار.