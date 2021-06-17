شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل ممارسة الرياضة قبل تناول وجبة الإفطار أكثر فائدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأبحاث أن ممارسة الرياضة فى الصباح، قبل تناول وجبة الإفطار، هو خيار أفضل بكثير من ممارسة الرياضة في أي وقت آخر من اليوم، حيث أن له العديد من الفوائد الصحية إلى جانب زيادة مستوى لياقتك البدنية.

في الإنفوجراف التالي نتعرف على فوائد ممارسة الرياضة قبل تناول وجبة الإفطار، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

5 أسباب تجعل ممارسة الرياضة قبل الإفطار أكثر فائدة لصحتك

1- تحرق المزيد من الدهون مقارنة بمن يمارسون الرياضة في أوقات أخرى من اليوم وفقاً للدراسات

2- سوف تنام بشكل أفضل

3- قد تصبح أكثر لياقة بدنية

4- قد تشعر بمزيد من التركيز واليقظة

5- الرياضة تقلل الشعور بالتوتر وتخفض هرمون الكورتيزول



