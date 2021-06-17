شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقى أول مريض لدواء لـ ألزهايمر الجديد.. كيف يساعد "أدكانيماب" فى علاج المرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تلقى أول مريض فى العالم دواء ألزهايمر الجديد "أدكانيماب" أو aducanumab الذى وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويعتبر أول علاج جديد لمرض الزهايمر منذ ما يقرب من 20 عاماً، وهو دواء تجريبى مصمم لاستخدام الأجسام المضادة البشرية لاستهداف بروتينات بيتا أميلويد السامة، أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر، في هذا التقرير نتعرف على دواء ألزهايمر الجديد وكيف يكافح المرض، وفقاً لموقع " beingpatient".

بعد سلسلة من التجارب السريرية، تمت الموافقة على aducanumab لعلاج مرض ألزهايمر من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في يونيو 2021، مما يجعله أول دواء لمرض ألزهايمر يحظى بموافقة إدارة الغذاء والدواء منذ 22 عامًا.

الاسم العام لـ Aduhelm هو aducanumab. نهايته ، –mab ، هي اختصار للأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي بروتينات مصنوعة في المختبر تحاكي القدرات الدفاعية لجهاز المناعة ويتم إعطاء الدواء عن طريق الحقن.

وذكر موقع "health line" الأمريكي أن شركة الأدوية Biogen حصلت على موافقة سريعة على عقار aducanumab، وهو دواء يعالج مرض الزهايمر من خلال مهاجمة لويحات البروتين المرتبطة بهذا المرض، وأكدت التجارب السريرية أن الدواء يبطئ تقدم المرض في مراحله المبكرة من خلال المساعدة في إزالة اللويحات المرتبطة بالمرض لكن الموافقة على العقار مثيرة للجدل، حيث لا يُظهر العقار بوضوح أنه يحسن الأعراض.

كيف يعمل دواء ألزهايمر الجديد؟

في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر، يُعتقد أن بروتينًا يسمى بيتا أميلويد يتكاثر ويتجمع في لويحات، ويخترق الدماغ ويؤدى إلى موت الخلايا وضمورها، مما يتسبب بفقدان القدرات المعرفية.

وتم تصميم الدواء لعلاج مرض ألزهايمر لدى الأشخاص في المراحل المبكرة جدًا من المرض عن طريق إزالة تراكم بروتين بيتا أميلويد في أدمغتهم.

وقال الدكتور ستيفن سالواي، الباحث الرئيسي في تجربة Aducanumab السريرية ومدير برنامج الذاكرة والشيخوخة بمستشفى بتلر، "يدخل aducanumab الدماغ بتركيزات منخفضة جدًا ويرتبط بلويحات بيتا أميلويد، ثم يحفز جهاز المناعة للمساعدة في تفتيت اللويحات وإزالتها استنادًا إلى تجربته مع التجارب السريرية للدواء يبدو أنه يفعل هذا جيدًا - إنه يقلل من تراكم الترسبات في الدماغ".