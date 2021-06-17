شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يصاب بعض مرضى كورونا بجلطات دموية؟ دراسة توضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى بعض مرضى كورونا فى الحالات الشديدة من تجلط الدم، ولكن ما الذي يؤدي بالضبط إلى هذه الحالة؟ للإجابة عن السؤال، حدد العلماء في أيرلندا كيف ولماذا يصاب بعض مرضى كورونا بجلطات، وفقا لتقرير موقع "healthsite"



مرضى كورونا الجلطات

لماذا يصاب بعض مرضى كورونا بجلطات دموية؟

أكدت دراسة نشرتها مجلة Journal of Thrombosis and Haemostasis" أن التوازن بين الجزيء الذي يسبب التجلط ، والذي يُدعى عامل فون ويلبراند (VWF) المؤيدة للتخثر، والمنظم المضاد للتخثر المسمى ADAMTS13 ، يتعطل بشدة في المرضى الذين يعانون من كورونا الحاد.

وأثبتت الأبحاث السابقة أن تخثر الدم سبب مهم قد يؤدى للوفاة لدى مرضى كورونا، وقال الدكتور جيمي أوسوليفان ، مؤلف الدراسة ومحاضر باحث في المركز الأيرلندي: "يساعد بحثنا في توفير نظرة للآليات التي تسبب جلطات دموية شديدة لدى مرضى كورونا ، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير علاجات أكثر فعالية".

كيف ولماذا يحدث تخثر الدم لدى مصابى كورونا؟

لفهم سبب حدوث هذا التجلط ، قام الباحثون بتحليل عينات الدم التي تم أخذها من مرضى كورونا في وحدة العناية المركزة بمستشفى بومونت في دبلن، وعند مقارنتها بمجموعات التحكم ، كان لدى مرضى كورونا مستويات أعلى من جزيئات تسمى VWF المؤيدة للتخثر ومستويات أقل من ADAMTS13 المضاد للتخثر، علاوة على ذلك ، حدد الباحثون تغييرات أخرى في البروتينات تسببت في تقليل ADAMTS.