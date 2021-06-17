الفرق بين الحمل الأول والثاني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يونيو 2021 04:35 مساءً - شاعت بعض المفاهيم والمعتقدات الخاطئة حول علاقة ترتيب الحمل وسهولة الولادة، وقلة أعراض الحمل، ولذلك تعتقد بعض النساء أن الحمل الأول هو الحمل الأصعب والأكثر خطورة، وعلى ذلك تشير استشارية النساء والولادة الدكتورة عبيرعواد العربي إلى أهم الفروقات والمعتقدات الخاطئة حول الحمل الثاني من خلال الموضوع الآتي.

معتقدات خاطئة حول الحمل الثاني

تحتاج للتغذية في كل مرة تحمل فيها

الوحم في الحمل الأول «البكرية أو البكر» يكون شديداً، ولكن تخف أعراضه في الحمل الثاني والثالث والمتكرر، ثم يختفي تماماً في بعض الأحيان.

بطن الأم البكرية، التي تحمل لأول مرة، يكون صغيراً جداً، وكما تقول الجدات «عروسة وحامل وحملها بظهرها».

ولادة الحامل في الحمل الثاني تكون سهلة وسريعة، ولا تحتاج للرعاية في المستشفى غالباً.

ليس هناك داع للفحوصات الطبية مثل الدم والضغط والسكر في الحمل الثاني؛ لأن الخطر يكون في الحمل الأول فقط.

إذا كان الوحم شديداً في الحمل الأول وزادت أعراضه أنجبت السيدة الحامل بنتاً، فمعنى ذلك أن كل وحم شديد في المرات القادمة يعني أنها ستضع بنتاً، وهذا ما يصيب نفسية المرأة التي تحب إنجاب الذكور بالتوتر؛ بسبب التفرقة في المجتمعات العربية بين البنت والولد.

تعتقد الأمهات والجدات أن التغذية الجيدة للأم تحتاجها في الحمل الأول فقط.

تترك الحامل لأول مرة وهي تتلوى من ألم المخاض، ولا تقدم لها مساعدة، ويطلق على الأعراض المصاحبة للألم هذا بـ«التحاسيس» رغم أنها قد تكون خطرة.

أعراض تحدث في الحمل الثاني